محمدنبی کمالیمقدم پدر احمد و محمد کمالی مقدم از شهدای دوران دفاع مقدس، آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ محمدنبی کمالیمقدم پدر گرانقدر شهیدان والامقام احمد و محمد کمالی مقدم، دار فانی را وداع گفت.
مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز دوشنبه، ۱۷ آذر از ساعت ۹:۳۰ در تفرش برگزار میشود.
مسیر تشییع: از ناحیه مقاومت بسیج تفرش (میدان آزادی) به سمت گلزار بهشت معصومه (س).
بنا بر اعلام ستاد برگزاری مراسمات و مناسبتهای شهرستان تفرش، مراسم ختم آن مرحوم در همان روز از ساعت ۱۴ در مصلی ولایت برگزار خواهد شد.