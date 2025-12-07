محمدنبی کمالی‌مقدم پدر احمد و محمد کمالی مقدم از شهدای دوران دفاع مقدس، آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ محمدنبی کمالی‌مقدم پدر گرانقدر شهیدان والامقام احمد و محمد کمالی مقدم، دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع پیکر آن مرحوم روز دوشنبه، ۱۷ آذر از ساعت ۹:۳۰ در تفرش برگزار می‌شود.

مسیر تشییع: از ناحیه مقاومت بسیج تفرش (میدان آزادی) به سمت گلزار بهشت معصومه (س).

بنا بر اعلام ستاد برگزاری مراسمات و مناسبت‌های شهرستان تفرش، مراسم ختم آن مرحوم در همان روز از ساعت ۱۴ در مصلی ولایت برگزار خواهد شد.