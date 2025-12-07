آیین اختتامیه مرحله نهایی چهل‌و‌هشتمین دوره بخش معارفی مسابقه‌های سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و بخش بین‌الملل ویژه طلاب و دانشجویان بین‌المللی جامعة‌المصطفی (ص) العالمیه در قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، مراسم اختتامیه مرحله نهایی چهل‌و‌هشتمین دوره بخش معارفی مسابقه‌های سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و بخش بین‌الملل ویژه طلاب و دانشجویان بین‌المللی جامعة‌المصطفی (ص) العالمیه به میزبانی استان قم با حضور، متسابقان، قاریان، حافظان قرآن کریم و مسئولان استانی و کشوری امروز یکشنبه، ۱۶ آذر ماه و همزمان با روز دانشجو در سالن همایش آستان امامزاده سیدعلی (ع) قم آغاز شد.

این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران به‌صورت رسمی آغاز شد و سپس احمد ابوالقاسمی، قاری بین‌المللی به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداخت.

در ادامه مراسم، کلیپ سلام به حضرت معصومه (س) و تیزر مسابقه‌های معارفی پخش شد. اجرای گروه مدیحه‌سرایی و همخوانی حضرت معصومه (س) از دیگر بخش‌های این مراسم است.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، اکبر بهنام‌جو استاندار قم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و حمید مجیدی‌مهر رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور سخنرانی خواهند کرد.

این رقابت‌ها در سه رشته تفسیر قرآن کریم، معارف نهج‌البلاغه، معارف صحیفه سجادیه و بخش بین‌الملل ویژه طلاب و دانشجویان بین‌المللی جامعة‌مصطفی (ص) العالمیه در روز‌های ۱۰ تا ۱۶ آذر در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی استان قم و در سالن همایش امامزاده سیدعلی (ع) این شهر برگزار شد.

در این دوره از رقابت‌ها، ۱۹ نفر در معارف صحیفه سجادیه، ۲۴ نفر در معارف نهج‌البلاغه و ۲۴ نفر در معارف قرآن به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند و با توجه به بین‌المللی بودن رقابت ها، ۳۳ نفر از بانوان و آقایان کشور‌های مختلف، از جامعةالمصطفی (ص) العالمیه به مرحله نهایی راه یافتند و در نهایت امروز برگزیدگان این مرحله مشخص خواهند شد.