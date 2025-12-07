پخش زنده
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز گفت : تمامی عرضه کنندگان قلیان در بوستان شهروند جمع آوری می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از مشکلات در بوستان شهروند اهواز که موجب گله مندی شهروندان شده است عرضه قلیان و نامناسب بودن محیط برای حضور خانوادهها میباشد.
این بوستان که در نزدیکی رودخانه کارون قرار دارد و دارای پوشش گیاهی متنوع است محلی برای گذراندن اوقات فراغت و دورهمی خانوادهها میباشد، اما برخی از افراد با عرضه قلیان محیط آن را نا امن کردهاند و شهروندان خواستار حل این معضل شدند.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز در گفتوگو با خبر شبکه خوزستان گفت: پارکهای ساحلی در شرق و غرب اهواز در گذشته محلی برای عرضه قلیان بوده است که با همکاری مقامات قضایی و فراجا با آنها برخورد و جمع آوری شدند.
علیرضا حلاج افزود: در خصوص پارک شهروند نیز با همکاری نیروهای انتظامی ضمن برخورد با عرضه قلیان، تمامی افرادی که اقدام به این کار میکنند جمع آوری میشوند.