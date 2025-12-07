پخش زنده
امروز: -
برنامه میز اقتصاد شبکه خبر امروز به موضوع چالش ها، فرصتها و ظرفیتهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گلستان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۲ برنامه گفتوگو محور به بررسی مهمترین چالشهای استان پرداخته میشود.
ویژه برنامه اینچه برون امروز از ساعت ۱۴ و ۴۵ دقیقه به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد.
موضوعاتی مانند خلیج گرگان، چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری در گلستان، گردشگری، محصولات راهبردی کشاورزی، تنش آبی و ریزگرد از جمله محورهایی خواهد بود که این ایام در قالب برنامههای گفتوگو مورد توجه قرار خواهد گرفت.