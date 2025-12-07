برگزاری چهاردهمین نشست بازنگری قانون احزاب و تشکلها
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: پیشنویس لایحه اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تا یک ماه آینده آماده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، گفت: امروز چهاردهمین جلسه بازنگری قانون احزاب و تشکلهای سیاسی با حضور صاحبنظران، اساتید دانشگاه، دبیران کل احزاب و فعالان سیاسی برگزار شد. هدف از این جلسات، تدوین لایحهای در وزارت کشور است که پس از نهایی شدن، به دولت و سپس مجلس تقدیم میشود.
وی افزود: تلاش ما این است که لایحه جدید علاوه بر تسهیل فعالیت احزاب، زمینه کیفیسازی عملکرد آنها را نیز فراهم کند. در این بازنگری، بیش از گذشته موضوع افزایش اثرگذاری احزاب و ارتقای جایگاه تشکیلاتی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت ۱۴۰۵، احزاب نقش بسیار فعالی در قالب انتخابات تناسبی یا فهرستی خواهند داشت. بر این اساس ساختار سیاسی کشور به سمت بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیت احزاب حرکت میکند تا فعالیت این نهادها قانونی، سازمانیافته و دارای نقش تعیینکننده باشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور گفت: بیشتر مباحث کارشناسی تدوین لایحه انجام شده و کارگروه تخصصی در حال برگزاری جلسات پایانی است. برنامهریزی ما این است که ظرف یک ماه آینده، پیشنویس اولیه تهیه و پس از ارائه به وزیر کشور و اصلاحات نهایی، برای تصمیمگیری به دولت و سپس مجلس ارسال شود.