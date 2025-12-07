سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مازندران گفت: ضریب نفوذ بیمه در استان بالاتر از میانگین کشور است، اما خدمات بیمه‌ای به ویژه در بخش کشاورزی باید بهبود یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد ابراهیم تولایی در همایش روز بیمه با اشاره به عملکرد مثبت صنعت بیمه در مازندران، با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در این استان از میانگین کشوری بیشتر است، خواستار توسعه خدمات بیمه‌ای به ویژه در بخش کشاورزی و گردشگری شد.

تولایی با بیان اینکه در برخی خدمات بیمه‌ای از دنیا جلوتر هستیم، افزود: نیاز به توسعه و بهبود خدمات داریم. خدمات، سرعت و میزان بیمه در کشور مناسب است، اما می‌تواند بهتر شود و رضایت مردم افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اگر فقط به ابعاد اقتصادی بیمه فکر کنیم، نمی‌توانیم خدمات خوبی ارائه دهیم. فلسفه حکومت، ایجاد آسایش و رفاه برای مردم است و بیمه یکی از شاخص‌های مهم این موضوع است.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری با اشاره به هویت کشاورزی مازندران گفت: بیشترین درآمد و صادرات استان از بخش کشاورزی است، اما خدمات بیمه‌ای به تناسب آن ارائه نشده است.

وی تأکید کرد که بیمه باید عملکرد بهتری در این بخش داشته باشد.

تولایی گفت: اگر بیمه در کنار کشاورزی، گردشگری، خدمات و صنعت قرار گیرد، می‌توانیم انتفاع دوطرفه داشته باشیم و همه بخش‌ها از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.