به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است :

آگزبورگ ۲ - ۰ بایرلورکوزن

اف ث کلن ۱ - ۱ سن پائولی

هایدن هایم ۲ - ۱ فرایبورگ

اشتوتگارت ۰ - ۵ بایرن مونیخ (گل‌ها: کنراد لایمر در دقیقه ۱۱، هری کین ۶۶، ۸۲ و ۸۸ و یوسیپ استانیشیچ ۷۸)

ار بی لایپزیش ۶ - ۰ آینتراخت فرانکفورت

برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:

هامبورگ - وردربرمن

بوروسیا دورتموند - هوفنهایم

در جدول بایرن مونیخ با ۳۷ امتیاز در صدر است و تیم‌های ار بی لایپزیش با ۲۹، بوروسیا دورتموند با ۲۵ و بایرلورکوزن با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.