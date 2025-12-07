پخش زنده
هفته سیزدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان شنبه پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است :
آگزبورگ ۲ - ۰ بایرلورکوزن
اف ث کلن ۱ - ۱ سن پائولی
هایدن هایم ۲ - ۱ فرایبورگ
اشتوتگارت ۰ - ۵ بایرن مونیخ (گلها: کنراد لایمر در دقیقه ۱۱، هری کین ۶۶، ۸۲ و ۸۸ و یوسیپ استانیشیچ ۷۸)
ار بی لایپزیش ۶ - ۰ آینتراخت فرانکفورت
برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:
هامبورگ - وردربرمن
بوروسیا دورتموند - هوفنهایم
در جدول بایرن مونیخ با ۳۷ امتیاز در صدر است و تیمهای ار بی لایپزیش با ۲۹، بوروسیا دورتموند با ۲۵ و بایرلورکوزن با ۲۳ امتیاز دوم تا چهارم هستند.