رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از تغییر رویکرد این سازمان در مسیر افزایش انتقال عملی دانش به مزارع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گل محمدی با تاکید بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ دانش در مزارع تصریح کرد: جهتگیری سازمان تات از تحقیقات صرفاً دانشگاهی به سمت تحقیقات کاربردی و حل مسئله تغییر یافته است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به گستردگی فعالیتهای کشاورزی و ارتباط بخش بزرگی از جمعیت کشور با این عرصه تولیدی، مشارکت مراکز و دستگاههای مرتبط را در ارتقاء سطح علمی و فناوری کشاورزی ضروری خواند و افزود: ما در سازمان تات از همه ظرفیتهای کشور از جمله بخش خصوصی و دانشگاهها و پژوهشگران برای تحقیقات توسعهمحور استفاده میکنیم.
گلمحمدی پیاده سازی زیرساختهای لازم برای توسعه نو آوری و فناوری را از راهبردهای سازمان تات برشمرد و گفت: این امر مستلزم مشارکت و همکاری بخش خصوصی، دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی است و در این زمینه شرکتهای دانش بنیان میتوانند نقش موثری داشته باشند.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه تلاشهای محققان ایرانی موجب بی نیازی کشور از واردات بسیاری از محصولات کشاورزی مانند انواع بذور شده است، ابراز امیدواری کرد که با تداوم تلاشهای پژوهشگران و مشارکت دستگاههای ذیربط این موفقیتها به شکل چشمگیر و موثری افزایش یابد.