به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهردار دوگنبدان گفت: کانال هدایت سیلاب حاشیه بلوار بعثت شهر دوگنبدان بهسازی می‌شود.

رضا شقاقی زاده افزود: این کانال که در محدوده بلوار بعثت در کوی پانصد دستگاه به طول حدود یک کیلومتر و عرض بیش از ۱۵ متر دارد اجرا می‌شود.

شقاقی زاده با بیان اینکه ساماندهی نشدن این کانال مشکلات متعددی برای ساکنان ایحاد شده است، اضافه کرد: به علت راکد ماندن فاضلاب در این کانال و ایجاد بوی بد موجب آزار ساکنان شده است.