به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرداور و ناظر فنی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران گفت: مسابقات سوارکاری استقامت استانی در مسافت‌های ۴۰، ۶۰ و ۸۰ کیلومتر به میزبانی اداره ورزش و جوانان و هیات سوارکاری شهرستان گراش برگزار شد.

کامران قاضی افزود: این دوره با حضور ۲۸ سوارکار از شهرستان‌های شیراز، داراب، دشت ارژن، خنج، لار و اوز برگزار شد و ۲۴ سوارکار توانستند مسیر مشخص شده را با موفقیت طی کنند.

در پایان سوارکارانی که مسیر مسابقه را به سلامت به پایان رساندند گواهی اهدا شد.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.