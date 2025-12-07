پخش زنده
دومین دوره مسابقات سوارکاری استقامت فارس به میزبانی شهرستان گراش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرداور و ناظر فنی فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران گفت: مسابقات سوارکاری استقامت استانی در مسافتهای ۴۰، ۶۰ و ۸۰ کیلومتر به میزبانی اداره ورزش و جوانان و هیات سوارکاری شهرستان گراش برگزار شد.
کامران قاضی افزود: این دوره با حضور ۲۸ سوارکار از شهرستانهای شیراز، داراب، دشت ارژن، خنج، لار و اوز برگزار شد و ۲۴ سوارکار توانستند مسیر مشخص شده را با موفقیت طی کنند.
در پایان سوارکارانی که مسیر مسابقه را به سلامت به پایان رساندند گواهی اهدا شد.
شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.