به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سیروس آقاجری؛ سرپرست طرح توسعه و افزایش تولید میادین نفتی آبان و پایدار غرب با اشاره به ویژگی‌های خاص مخازن میادین نفتی این طرح اعلام کرد: اکنون دراین میادین روزانه حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار بشکه نفت از چاه‌های موجود استخراج می‌شود که عمده آن از لایه «آسماری» است و برنامه شرکت مهندسی و توسعه نفت بر تداوم پایدار این سطح از تولید متمرکز است.

وی نخستین اولویت در حوزه نگهداشت تولید را بهره‌برداری از چاه‌های جدید لایه نفتی «سروک» علاوه بر تولید از لایه نفتی آسماری عنوان کرد و افزود: استفاده از این لایه، نقش کلیدی در تثبیت و نگهداشت میزان تولید در سطح فعلی دارد و می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای استمرار تولید در این میادین باشد.

آقاجری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای شروع بهره‌برداری از این لایه اظهار داشت: مطابق برنامه، در دسامبر ۲۰۲۵ بهره‌برداری از نخستین چاه لایه سروک با بهره‌گیری از فن آوری حفاری چندشاخه‌ای (Multilateral) آغاز خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود معادل ۱۵۰۰ بشکه در روز از این چاه تولید شود.

وی همچنین گفت: استفاده از این فن آوری نوین ضمن افزایش سطح تماس با مخزن، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری چاه‌ها و بهینه‌سازی برداشت از لایه سروک خواهد داشت.

آقاجری این اقدام را نخستین دستاورد عملی در زمینه حفاری چاه‌های جدید در چارچوب قرارداد IPC با شرکت روسی «ZNV» دانست و آن را گامی مهم در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش بهره‌وری میادین آبان و پایدار غرب ارزیابی کرد.

آقاجری تأکید کرد: اجرای این برنامه نه تنها به پایداری تولید کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های زیرزمینی این میادین خواهد بود.