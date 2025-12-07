پخش زنده
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: تشخیص سویه ویروس H ۳ N ۲ آنفلوآنزا با نشانگر تشخیصی در آزمایشگاهها، در کمتر از یک ساعت امکان پذیر است.
حمزه چوبین در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درخصوص نحوه تشخیص جدیدترین سویه آنفلوآنزا با کمک کیت تشخیصی گفت: ویروس آنفلوآنزا دارای چند سویه است که به صورت A و B تقسیم بندی میشود. در نوع A زیرشاخههای H۲N۲ و H۳N۲ وجود دارد که ویروس شایع و در گردش این روزها در کشور ما H۳N۲ است.
وی ادامه داد: این کیت تشخیصی قابلیت شناسایی بیش از ۱۷ ویروس تنفسی را دارد به گونهای که شایعترین ویروسهای تنفسی از تمام زیرشاخههای سرماخوردگی گرفته تا کرونا، سارس و آنفلوآنزا با این کیت یا نشانگر تشخیصی، قابل شناسایی است.
این متخصص ویروس شناس با بیان اینکه ویروسها سالانه جهش پیدا میکنند ادامه داد: دو سویه آنفلوانزا در صورت درمان نشدن میتواند موجب مرگ بیمار شود بنابراین ما سعی کردیم به این کیت، قابلیتی را اضافه کنیم که بتوان سالانه تغییرات جهش یافته ویروسها را محاسبه کند، بویژه در این کیت تشخیصی، یکی از شایعترین بیماریهای ویروسی نوزادان، بنام ویروس سنسشیال نوزادان را نیز میتوان شناسایی کرد به این صورت که در کمتر از یک ساعت، این بررسی صورت میگیرد و پزشک بر اساس نتایج این آزمایش تشخیصی قادر خواهد بود درمان متناسب و به موقع برای بیماران تجویز کند.
وی ادامه داد: ایران، سومین کشور دارنده دانش تشخیص بیماریهای تنفسی در کمتر از یک ساعت و بر مبنای یک کیت تشخیصی است. این کیت حدود ۱۵۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته و کیفیت نتایج آن بیش از نمونههای خارجی است.
چوبین گفت: گاهی به علت تشخیص ندادن نوع ویروس درمانهای غیر ضروری انجام میشود که تاثیری در درمان بیمار نداشته و برای او هزینه بر است، اما این کیت بیش از ۹۵ درصد حساسیت تشخیص دارد و به علت بومی سازی، نمونههای ویروسی در گردش در کشور را بیش از نمونههای خارجی شناسایی میکند.