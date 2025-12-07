پخش زنده
هفته چهاردهم فوتبال سری آ ایتالیا با صدرنشینی اینتر همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
ساسولو ۳ - ۱ فیورنتینا
اینتر ۴ - ۰ کومو (گلهای اینتر: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۱۱، مارکوس تورام ۵۹، هاکان چالهان اوغلو ۸۱ و کارلوس آگوستو ۸۶)
ورونا ۳ - ۱ آتالانتا
برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:
کرمونزه - لچه
کالیاری - رم
لاتسیو - بولونیا
ناپولی - یوونتوس
دوشنبه ۱۷ آذر:
پیزا - پارما
اودینزه - جنوآ
تورینو - میلان
در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۰ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای میلان و ناپولی با ۲۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم رم با ۲۷ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.