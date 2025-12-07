به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

ساسولو ۳ - ۱ فیورنتینا

اینتر ۴ - ۰ کومو (گل‌های اینتر: لائوتارو مارتینس در دقیقه ۱۱، مارکوس تورام ۵۹، هاکان چالهان اوغلو ۸۱ و کارلوس آگوستو ۸۶)

ورونا ۳ - ۱ آتالانتا

برنامه - یک شنبه ۱۶ آذر:

کرمونزه - لچه

کالیاری - رم

لاتسیو - بولونیا

ناپولی - یوونتوس

دوشنبه ۱۷ آذر:

پیزا - پارما

اودینزه - جنوآ

تورینو - میلان

در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۰ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های میلان و ناپولی با ۲۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم رم با ۲۷ امتیاز در رده چهارم قرار دارد.