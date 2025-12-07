پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سند امنیتی جدید آمریکا، بیش از این که سند امنیت ملی این کشور باشد سند امنیت رژیم صهیونیستی است و همه هم و غمش این است که سیطره رژیم صهیونیستی را بر غرب آسیا حاکم کند که این نشانه ادامه حمایتهای کاخ سفید از جنایتهای رژیم صهیونیستی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ما افزود: ما قاعدتا این سند را بررسی خواهیم کرد، اما از آن چه که در نخستین نگاه، مشخص است این که خیلی عریان هر آن چه را که در سالهای گذشته، دولتهای مختلف آمریکا در پی آن بودند، اما آن را تحت لوای حقوق بشر و دموکراسی پنهان میکردند خیلی عریان بیان کرده و همه دغدغه شان در غرب آسیا، اطمینان از دسترسی به منابع انرژی و تامین امنیت تل آویو است.
وی تاکید کرد: واقعیت امر این است که اساسا، از فحوای این سند میتوانیم ارزیابی کنیم که آمریکا خودش را در جایگاه داوری درباره همه کشورها نشانده و این چیزی نیست که در جهان امروز، هیچ طرفی آن را بپذیرد.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی گفت: نکته دیگر این که در کل سند امنیت ملی جدید آمریکا، هیچ اشارهای به حقوق فلسطین نشده است.
بقائی خاطرنشان کرد: همچنین، خود این سند به ویژه در جایی که به حمله به تاسیسات هستهای صلح آمیز ایران، افتخار کرده، مدرکی است که نشان دهنده پذیرش مسئولیت این جنایت، محسوب میشود.
پنج دهه تلاش نافرجام آمریکا برای براندازی در ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا در پنج دهه گذشته، همواره در پی تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و اعتراف مقامهای این کشور در قبال این موضوع، پذیرش مسئولیت این کشور در نقض حاکمیت ملی ایرانیان است.
بقائی در نشست خبری درباره اذعان یکی از مقامهای آمریکایی به تلاش نافرجام کاخ سفید برای براندازی در ایران افزود: این دومین اعتراف یک مقام آمریکایی در این باره است که نشان میدهد چنین اقدامی، سابقهای طولانی دارد.
وی، صحبت کردن از مذاکره منطقی را بیهوده دانست و تاکید کرد: ایران التزام به مذاکراه منطقی را در عمل نشان داده است و طرف مقابل هم باید رویکردش را تغییر دهد.
هیچ تردیدی در حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه نیست
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین درباره تکرار ادعای امارات درباره جزایر ایرانی در خلیج فارس، خاطرنشان کرد: از نظر تاریخی و حقوقی، هیچ تردیدی در حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود ندارد و ما تکرار ادعاهای امارات و شورای همکاری خلیج فارس را در این باره به هیچ عنوان، نمیپذیریم.
بقائی یادآور شد: موضوعی که در این باره به حاکمیت ایران مرتبط است، مواضع مقامها و شخصیتهای ما در این باره باید به نحوی باشد که آب به آسیاب دشمن یعنی رژیم صهیونیستی نریزیم.
وی تاکید کرد: ایران با اقتدار از حاکمیت سرزمینی اش با حفظ همبستگی و همکاری منطقهای، دفاع خواهد کرد.
ایران به عنوان یکی از اعضای معاهده عدم اشاعه با آژانس در تماس است
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره رایزنی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با مسئول سیاست خارجی و گفتگوی مقامهای مصر و دیگر کشورها درباره ایران گفت: ایران به عنوان یکی از اعضای معاهده عدم اشاعه با آژانس در تماس است؛ این که طرفهای دیگر در گفتوگوهای دوجانبه درباره کشورمان صحبت کنند موضوع عجیبی نیست، اما این که بحث میانجی یا مذاکرهای در میان باشد، خیر؛ چنین نیست و گفتوگوهای ما طبق روال عادی ادامه دارد.
ما روابط دیرینهای با لبنان داریم
بقائی درباره پیام وزیر امور خارجه به همتای لبنانی که درخواست سفر به تهران را نپذیرفت اظهار داشت: بحث مداخله ایران، انحرافی است. حزب الله، بخش ریشه دار موثر در جامعه لبنان است که خودش تصمیم میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: این که ما دغدغه مان را درباره خطر اشغالگری رژیم صهیونیستی اعلام میکنیم نشانه مسئولیت پذیری ایران است. ما روابط دیرینهای با لبنان داریم و موضوع راهبرد دفاعی این کشور از طریق طرفهای لبنانی تصمیم گیری میشود و درباره سلاح مقاومت اسلامی هم، حزب الله باید تصمیم بگیرد.
اتهامهای آمریکا و برخی کشورها علیه حزب الله لبنان و انصار الله یمن، مشروعیت ندارد
سخنگوی نهاد سیاست خارجی، همچنین درباره خبر تروریستی اعلام شدن حزب الله لبنان و انصارالله یمن از جانب دولت عراق گفت: این موضوع از جانب بالاترین مقام اجرایی عراق، خطای اداری دانسته شد.
بقائی تاکید کرد: در این باره باید دانست که این گروه ها، طبق موازین بین الملل، نهضت آزادیبخش تلقی میشوند و اتهامهای آمریکا و برخی کشورها علیه آنان، مشروعیت ندارد.
سفارت سوئیس در تهران و دفتر سفارت ما در آمریکا، مجرای رسمی این ارتباط است
وی درباره مجرای رسمی ارتباط کشورمان با آمریکا هم گفت: سفارت سوئیس در تهران و دفتر سفارت ما در آمریکا، مجرای رسمی این ارتباط است و اگر کشورهای دیگر پیغام بیاورند، موضوعی معمولی است، اما این که بگوییم پیغامی صادر یا دریافت شده، خیر، صحت ندارد.
آمادگی ایران برای میانجی گری میان افغانستان و پاکستان
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با ابراز نگرانی از درگیریها میان افغانستان و پاکستان گفت: ما با هر دو کشور، قرابت فرهنگی و دینی داریم و به عنوان همسایه هر دو کشور، این درگیریها را مضر میدانیم. وزیر امور خارجه هم برای میانجی گری میان آنان با هدف گفتوگو برای کاهش تنش ها، اعلام آمادگی کرده است.
بقائی افزود: ما با هر دو طرف، ارتباط داریم و در سفر اخیر آقای لاریجانی هم آمادگی ما برای میانجی گری، مطرح شد. ما همچنین با شرکای منطقهای برای کاهش تنشها میان کابل و اسلام آباد در هماهنگی هستیم.
ملاک وزارت خارجه منافع ملی است
وی درباره ادعای انفعال وزارت امور خارجه در قبال مذاکره با آمریکا هم گفت: ملاک ما، منافع ملی است و مراجع ذی صلاح جمعی در چارچوب آن، تصمیم گیری میکنند. مراجع ذی صلاح و موثر تصمیم ساز، تصمیمهای شان را مطرح میکنند و نهادهای بالادستی مثل شورای امنیت ملی در نهایت تصمیم میگیرند. ما مواضع را رصد و بررسی میکنیم و در نهایت، تصمیم گیریها در این موضوع خاص در شورای امنیت ملی انجام میشود.
اهمیت تصویب روز بین المللی مقابله با تحریمهای یکجانبه در مجمع عمومی سازمان ملل
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی همچنین یکی از تحولهای مهم برای ایران، جامعه بین المللی، جنوب جهانی و همه کشورهای قائل به حاکمیت قانون در روابط بین الملل را تصویب روز چهار دسامبر به عنوان روز بین المللی مقابله با تحریمهای یکجانبه در مجمع عمومی سازمان ملل دانست.
بقائی افزود: این قطعنامه در خرداد امسال تصویب شد و دو روز قبل هم نخستین نشست نکوداشت این روز در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد که این نشانه نگرانی بی سابقه جامعه جهانی در قبال سیطره توسل به روشهای قهرآمیز به ویژه تحریمهای مالی و بانکی علیه جامعه بشری است که نه فقط حقوق بنیادین بشر را تهدید میکند بلکه ضربه به اصول ملل محسوب میشود.
حمایت آمریکا در بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی در قبال جنایاتش
وی همچنین با اشاره به وضع بسیار ناگوار در غزه و کرانه غربی و ادامه جنایتهای رژیم صهیونی گفت: حدود ۴۰۰ فلسطینی غیرنظامی پس از آتش بس به شهادت رسیدند و صدها نفر زخمی شدند و هر آن چه باقی مانده بود در حال نابودی است و اشخاص دارای مسئولیت بین المللی که به مسئولیت خود برای طرح مسائل فلسطین عمل میکنند مانند گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، تهدید میشوند که این ناشی از اقدام آمریکا در اعطای بی کیفرمانی رژیم صهیونیستی در قبال جنایتهای این رژیم است.
بقائی: هشدار به کشورهای همدست تل آویو، علیه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: به کشورهای منطقه درباره استفاده رژیم صهیونیستی علیه کشورمان هشدار دادهایم.
بقایی افزود: اگر نهادهای امنیتی و نظامی کشورمان اعلام کنند به هر کشوری که از آن علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی ما اقدام و سوءاستفاده شود، اقدام خواهیم کرد. ما درباره تعرض به حاکمیت و قلمرو سرزمینی خود، مماشات نمیکنیم.
وی همچنین درباره همکاری اپستین (مجرم شبکه جنسی) و موساد علیه کشورمان گفت: هر روز در رسانهها از این فرد به عنوان چهره جنایتکار مشخص میشود و فعالیت هایش صرفا منحصر به تجارت زنان نبوده بلکه طبق ایمیلهایی که از او منتشر شده با رژیم صهیونیستی علیه ایران هم همکاری داشته است که افشای ایمیل هایش به ایهود باراک، نمونه این همکاری است.
سخنگوی نهاد سیاست خارجی همچنین حضور آمریکا را در منطقه همراه با ناامنی دانست و تاکید کرد: ایران به دقت همه رویدادهای منطقه را رصد میکند و هوشیاری کشورها را ضروری میداند، ما و این کشورها باید در حوزه دفاعی، هوشیار باشیم.
بقائی درباره تهدید آمریکا علیه ونزوئلا هم گفت: ونزوئلا به عنوان عضو سازمان ملل از حق ذاتی برای برخورد با هر تهدیدی مواجه است و اقدام امریکا قلدرمآبی محسوب میشود و هیچ توجیهی ندارد.
وی تاکید کرد: جامعه بین الملل باید با آن چه علیه ونزوئلا در حال وقوع است اقدام واقعی کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر آقای عراقچی به هلند و برنامه سفرش به باکو هم گفت: وزیر امور خارجه در این سفر با رییس جمهور و دیگر مقامهای این کشور دیدار و گفتوگو میکند. ایران و جمهوری آذربایجان، دو کشور همسایه و دارای اشتراکات فراوان هستند که برای تقویت صلح و ثبات در قفقاز، تلاش میکنند.
بقائی همچنین از برنامه سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و در ادامه سفر وزیر امور خارجه به مسکو و بلاروس در آینده نزدیک خبر داد.
وی درباره گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه ایران و مصر هم گفت: بررسی روابط دوجانبه و رویدادهای نگران کننده در منطقه به ویژه درباره کوچاندن مردم غزه از گذرگاه رفح و نیز تبادل نظر درباره رخدادهای لبنان، موضوع این گفتگوی تلفنی بود.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی با هشدار درباره ادامه سیاستهای ستیزه جویانه آمریکا در جهان تاکید کرد: هر کشور مستقلی باید نگران سیاست ستیزه جویی آمریکا باشد.
بقائی با محکوم کردن تشدید تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا، یادآور شد: استفاده عریان از زور در غرب آسیا نیز مشهود است و جامعه جهانی برای مقابله با تجاوزگری، مسئولیت دارد.
وی بار دیگر هشدار داد: اگر جامعه جهانی به مسئولیتش بی توجه باشد، جهان به سرنوشت و اوضاع نگران کننده غرب آسیا، دچار خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران وارث تمدنی دیرپا و غنی است که در طول زمان آموخته است خود را با شرایط، تطبیق دهد. ایران داعیه تسلط بر منطقه نداشته است، اما رژیم اشغالگر فقط در این دو سال به اندازه ۱۲ بمب اتمی که بر سر مردم ژاپن ریخته شد بر سر مردم غزه ریخت و نشان داد که به این منطقه تعلق ندارد.
بقائی همچنین درباره الزام آمریکا به رعایت اصول میزبانی جام جهانی تاکید کرد: آمریکا به عنوان برگزار کننده، موظف است شرایط را برای حضور مربیها و کادر ورزشی تامین کند و نقض این تعهد، عواقب بین المللی دارد. ما اعتراض مان را به خودداری آمریکا در صدور ویزا برای تیم ورزشی کشورمان اعلام کردیم و فیفا باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهد.
وی درباره تهدید خانم آلبانیز، گزارشگر سازمان ملل در امور فلسطین و لزوم استفاده از ابزارهای لازم برای جلوگیری از چنین تهدیدی گفت: اگر تهدیدی متوجه دیگر موضوعها بود با قطعنامههای متعدد سازمان ملل مواجه میشد. این مصونیت به رژیم صهیونیستی برای افزایش جنایت است و هدف، ساکت کردن هر صدایی در دفاع از غزه است. سازوکارهایی وجود دارد، اما کارآمدی چندانی نداشته است.
سخنگوی نهاد سیاست خارجی همچنین درباره بدرفتاری با ایرانیان در آمریکا گفت: ایرانیانی که از آمریکا بازگردانده شدند ظاهرا به دلایل قانونی و نقض قوانین مهاجرتی بوده است.
بقایی درباره بدرفتاری با ایرانیان در آمریکا گفت: ایرانیهایی که بازگردانذه شدند از امریکا ظاهرا به دلایل قانونی و نقض قوانین مهاجرتی اگرچه میدانیم در یک سال اخیر، اقدامهای نژادپرستانه علیه اتباع کشورمان شده و با آزار مواجه شدند.
وی افزود: این دومین گروه از اتباع کشورمان هستند که قرار است به ایران بازگردانده شوند بیش از ۵۰ هموطنکه که به دفتر حافظ منافع ما مراجعه کردند و تسهیلات بازم برای بازگشت آنان فراهم شده است. البته در یکسال اخیر ۵۰۰ هزار نفر از اتباع کشورهای مختلف به کشورهایشان بازگردانده شدند.