به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه و آبادانی روستای چیانه شهرستان نقده، پیشگیری از مهاجرت و استمرار فعالیت تولید و اشتغال را درپی داشته است.

روستای چیانه با هزار و ۷۰۰ خانوارو بیش از ۵ هزار نفر جمعیت یکی از روستا‌های پر جمعیت شهرستان نقده است که در غرب شهر نقده قرار دارد.

این روستا از تمامی امکانات رفاهی بر خورداراست و در ۴ سال اخیر از لحاظ عمرانی و فرهنگی پیشرفت‌های چشمگیری داشته است.

عوض صمدی رئیس شورای اسلامی روستای چیانه ازتصویب و اجرای ۹۵ مصوبه در شورای این روستا خبر داد و افزود: در این دوره توانستیم از لحاظ عمرانی در روستا اقدامات چشمگیری انجام دهیم که می‌توان به ساماندهی مزار، احداث پارک، ساماندهی چمن ورزشی و احداث چمن مصنوعی اشاره کرد.

شهروز محمدی دهیار روستای چیانه با اشاره به اینکه به زودی چمن مصنوعی و تجهیزات سالن ورزشی بسکتبال و والیبال از طریق دفتر امور روستایی استانداری تامین خواهد شد افزود: برای عمران و آبادانی روستا بیش از ۷ هزار متر مربع آسفالت ریزی در معابر و کوچه‌های روستا انجام شده و بیش از ۱۵ کیلومتر جدول کشی برای جمع آوری روان آب‌ها در روستا اجرا شده است، همچنین یک بوستان به مساحت ۵ هزار متر مربع در حال ساخت داریم که به جرات می‌توان گفت بزرگترین پارک روستایی است.

در این روستا بیش از ۵۰۰ درصد زیر ساخت‌های فاضلاب آماد ه شده و اتصال آن به شبکه فاضلاب شهری از مطالبات مردمی است.

شهرستان نقده با ۹۶ روستا از شهرستان‌های پیشرو در اجرای طرح هادی و آسفالت معابر بخصوص جاده‌های روستایی در آذربایجان غربی است.

