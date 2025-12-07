پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش با صدور پیامی بهمناسبت روز دانشجو تاکید کرد که دانشجومعلم، معمار آینده مدرسه و جامعه ایرانی است که رسالت خطیر تربیت نسلهای متمادی، بر دوش آن هاست و نقش آنان در تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و تربیت نسلی خلاق، باورمند و متعهد به نظام و انقلاب، بیبدیل و تعیینکننده است.
متن پیام وزیر آموزش و پرورش پرورش به مناسبت فرارسیدن شانزدهم آذر «روز دانشجو»، به شرح زیر است:
بسمهتعالی
شانزدهم آذر، «روز دانشجو»؛ یادآور تاریخ جاودان بیداری، مسئولیتپذیری و آرمانخواهی نسل جوانی است که برای بنیان فردایی روشن و بالنده، پرچم استکبارستیزی و آزادیخواهی را بر تارک دانشگاه به اهتزاز درآوردند تا ایران همیشه سرافراز، همواره در مسیر تعالی و اقتدار قرار گیرد.
بی شک دانشگاهها و مراکز علمی، کانون بصیرت، اندیشهورزی و تولید فکر برای توسعه و پیشرفت آینده کشور بوده و نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی، نقشی سرنوشتساز و غیرقابل کتمان است.
دانشجویان، نماد عقلانیت، چشم بینای جامعه و سرمایههای ارزشمندی هستند که با خلق ایدههای سازنده و تحول آفرین و با توسعه و ارتقای توانمندیهای علمی، پژوهشی و فناوری و حفظ روحیه پرسشگری، نقد سازنده، مسیر توسعه و پیشرفت کشور را هموارتر میسازند.
در این میان، «دانشجومعلمان»، جایگاه منحصربهفرد و ویژهای دارند؛ چرا که دانشجومعلم، معمار آینده مدرسه و جامعه ایرانی است که رسالت خطیر تربیت نسلهای متمادی، بر دوش آن هاست و نقش آنان در تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یاددهی و یادگیری و تربیت نسلی خلاق، باورمند و متعهد به نظام و انقلاب، بیبدیل و تعیینکننده است.
فرارسیدن «روز دانشجو» را به تمامی دانشجویان میهن عزیزمان ایران، بهویژه دانشجومعلمان عزیز، این سرمایههای بی بدیل، «تبریک و تهنیت» میگویم و از پیشگاه خداوند سبحان برای آنان سلامتی، نقشآفرینی مؤثر و توفیق روزافزون در ساختن ایران فردا را مسئلت مینمایم و امید آن دارم با تقویت بنیه علمی و توسعه مهارتهای حرفهای این قشر آگاه و خردمند، شاهد گسترش فرصتهای برابرآموزشی و شکوفایی استعدادهای همه فرزندان این مرز و بوم باشیم.