به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در نشست ستاد تسهیلگری استان گفت: تلاش‌ها برای تقویت اقتصاد استان و رونق فضای کسب‌وکار ادامه دارد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از محور‌های مهم این برنامه‌هاست.

به گفته وی، امسال یک مورد سرمایه‌گذاری خارجی در شهرستان شیروان ثبت و عملیاتی شده که می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های جدید به استان باشد.

استاندار خراسان‌شمالی با اشاره به اقدامات استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری افزود: تاکنون ۲۰ مجوز بی‌نام در استان واگذار شده که این مجوز‌ها در مجموع معادل سه همت سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود و نقش مهمی در رونق بخش تولید و اشتغال دارند.

نوری تاکید کرد: روند واگذاری سایر مجوز‌های بی‌نام نیز در دستور کار است تا مسیر سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی هموارتر شود.

بهمن نوری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان در عرصه بین‌الملل، برگزاری برنامه‌های فرهنگی به‌ویژه در ایام دهه فجر در کشور ترکمنستان و عرضه محصولات استان در نمایشگاه این کشور را فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌ها عنوان کرد.