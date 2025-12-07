پخش زنده
استاندار خراسانشمالی گفت: در هشت ماه امسال ۱۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان انجام شده که این رقم یک و نیم برابر مجموع سرمایهگذاریهای پنج سال گذشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری در نشست ستاد تسهیلگری استان گفت: تلاشها برای تقویت اقتصاد استان و رونق فضای کسبوکار ادامه دارد و جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از محورهای مهم این برنامههاست.
به گفته وی، امسال یک مورد سرمایهگذاری خارجی در شهرستان شیروان ثبت و عملیاتی شده که میتواند زمینهساز ورود سرمایههای جدید به استان باشد.
استاندار خراسانشمالی با اشاره به اقدامات استان برای تسهیل سرمایهگذاری افزود: تاکنون ۲۰ مجوز بینام در استان واگذار شده که این مجوزها در مجموع معادل سه همت سرمایهگذاری را شامل میشود و نقش مهمی در رونق بخش تولید و اشتغال دارند.
نوری تاکید کرد: روند واگذاری سایر مجوزهای بینام نیز در دستور کار است تا مسیر سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی هموارتر شود.
بهمن نوری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی استان در عرصه بینالملل، برگزاری برنامههای فرهنگی بهویژه در ایام دهه فجر در کشور ترکمنستان و عرضه محصولات استان در نمایشگاه این کشور را فرصتی مهم برای معرفی توانمندیها عنوان کرد.