به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون مهندسی و توسعهاین شرکت، جدیدترین گزارش پیشرفت پروژههای احداث مخازن اضطراری را در چهار نقطه این محدوده اعلام کرد؛ گزارشهایی که به گفته وی نشاندهنده حرکت پروژهها مطابق برنامه و بدون هیچگونه تأخیر است.
رضا عنایتی امانی با اشاره به نقش حیاتی مخازن اضطراری در پایداری شبکه آبرسانی شهر تهران گفت این مخازن بخشی از زیرساختهای کلیدی مدیریت بحران شهری به شمار میروند و پشتوانهای مطمئن برای تأمین آب شرب شهروندان در شرایط اضطراری ایجاد میکنند. او تاکید کرد اجرای همزمان این پروژهها در بوستانهای منتخب، اقدامی اساسی برای تقویت تابآوری آبرسانی پایتخت است.
وی درباره آخرین وضعیت پروژهها توضیح داد عملیات حفاری بوستان کوکب بهطور کامل انجام شده و بتن مگر نیز طبق استانداردهای فنی اجرا شده است. به گفته او، این پروژه اکنون در مرحله آمادهسازی برای بتنریزی فونداسیون قرار دارد که از مراحل تعیینکننده در اجرای مخزن محسوب میشود.
عنایتی امانی سپس به وضعیت بوستان رازی – خیابان مرادی اشاره کرد و افزود بتنریزی فونداسیون این بوستان به پایان رسیده و محل پروژه برای نصب مخزن کاملاً آماده است. وی تأکید کرد این بخش از پروژه بدون هیچگونه مغایرت فنی پیش رفته و وارد فاز نصب تجهیزات اصلی خواهد شد.
در ادامه، معاون مهندسی و توسعه با تشریح اقدامات انجامشده در بوستان ۱۵ خرداد – خیابان یادگار اعلام کرد عملیات حفاری گودال اصلی تکمیل شده و رگلاژ و تسطیح کف گود در حال انجام است. او گفت مرحله رگلاژ به دلیل نقش آن در تامین بستر مناسب، یکی از حساسترین بخشهای کار است و با دقت بالا پیش میرود.
وی همچنین درباره بوستان یاس – وردآورد توضیح داد عملیات تجهیز و محصورسازی کارگاه پایان یافته و مقدمات لازم برای آغاز حفاری گود فراهم شده است. او گفت گروههای اجرایی در این نقطه آماده ورود به مراحل عملیاتی هستند.
او در جمعبندی سخنان خود تاکید کرد تمامی پروژهها طبق برنامه زمانبندیشده در حال اجراست و استانداردهای فنی، ایمنی و کیفیت در تمام مراحل رعایت میشود. عنایتی امانی افزود هدف اصلی، بهرهبرداری بهموقع و مطمئن از این مخازن است تا شبکه آبرسانی منطقه از یک پشتوانه پایدار و امن برخوردار شود.