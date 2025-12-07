به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اجرای طرح سلامت یکی از برنامه‌های حمایتی بنیاد علوی است که در راستای سیاست‌های بنیاد مستضعفان برای کمک به قشر‌های آسیب پذیر و کم برخوردار جامعه ارائه می‌شود.

سید محمد سیدی مدیر طرح‌های اجرایی بنیاد علوی مازندران گفت: برگزاری اردو‌های جهادی پزشکان در روستا‌ها و نقاط دوردست از اقدامات حمایتی این بنیاد است که امسال تاکنون ۱۵ اردوی جهادی برای ارائه خدمات رایگان درمانی در نقاط مختلف استان انجام شد.

سیدی، روستای افرا قائم شهر را پانزدهمین مقصد اردوی جهادی پزشکان بنیاد علوی مازندران نام برد که طی دو روز فعالیت، اهالی هفت روستای شیخ کلی، افرا، سوخته کلا، چفته کلا، صنم، دیزآباد و صنم حاجی کلا قائم شهر از خدمات رایگان پزشکی و درمانی و دارویی بنیاد علوی استان برخوردار شدند.

وی افزود: در این اردوی دو روزه به همت پزشکان عمومی و متخصص، چشم پزشک، دندانپزشک، زنان و زایمان و اطفال و مشاوره و روانپزشک بیش از ۵۰۰ نفر از خدمات درمانی ودارویی، دندانپزشکی ودریافت عینک رایگان برخوردار شدند.

مدیر طرح‌های اجرایی بنیاد علوی مازندران گفت: از آغاز امسال تاکنون با تلاش گروه‌های جهادی بیش از ۴۵۰۰ خدمات مختلف پزشکی و درمانی در نقاط مختلف استان به نیازمندان ارائه شده و این روند با عزیمت اردو‌های جهادی پزشکان و کادر درمانی داوطلب و ایثارگر به دیگر مناطق دوردست و کم برخوردار استان مازندران ادامه خواهد داشت.