به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، ریباز میرزایی افزود: یازدهمین جشنواره بیت و حیران با حضور بیش از ۲۲۶ هنرمند از سراسر کشور برگزار شد و آثار ارائه‌شده شامل موسیقی محلی، بیت و حیران، گروهی و تک نوازی و ساز‌های محلی سایر نقاط کشور بود که به گفته داوران از سطح کیفی بالایی برخوردار بود.

وی تصریح کرد: سطح کیفی و کمی جشنواره موسیقی امسال نسبت به دوره‌های گذشته ارتقای چشمگیری داشت و این رویداد توانست با استقبال مناسب هنرمندان و مخاطبان، جایگاه فرهنگی سردشت را بار دیگر برجسته کند.

فرماندار سردشت گفت: این جشنواره علاوه بر افزایش تعداد گروه‌های شرکت‌کننده، توانست با استقبال گسترده شهروندان و علاقه‌مندان به هنر و فرهنگ محلی مواجه شود و فضایی شاد و پرانرژی را برای خانواده‌ها و گردشگران فراهم کند.

میرزایی با اشاره به نقش جشنواره در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان، اظهارداشت: برگزاری این رویداد، فرصتی مناسب برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان محلی و ایجاد تعاملات فرهنگی با دیگر مناطق فراهم کرده است و تلاش می‌کنیم دوره بعدی جشنواره به صورت فرا منطقه‌ای و با حضور هنرمندان داخلی و خارجی برگزار شود.

وی همچنین از ظرفیت بالای سردشت در میزبانی جشنواره‌های فرهنگی و هنری خبر داد و اضافه کرد: این شهرستان با توجه به پیشینه غنی فرهنگی و هنری خود، ظرفیت برگزاری رویداد‌هایی با استاندارد‌های ملی و حتی بین‌المللی را دارد و مدیریت شهرستان مصمم است این ظرفیت‌ها را بیش از پیش ارتقا دهد.

فرماندار سردشت ضمن قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه در پوشش این جشنواره، بر نقش اثرگذار رسانه‌ها در ترویج فرهنگ، معرفی هنر‌های محلی و جذب گردشگر تأکید کرد و گفت: حضور خبرنگاران و عکاسان حرفه‌ای باعث شد دستاورد‌های فرهنگی جشنواره بیت و حیران به بهترین شکل به جامعه معرفی شود.

یازدهمین دوره جشنواره موسیقی بیت وحیران از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه در سالن یادمان شهدای شیمیایی هفتم‌تیر سردشت برگزار شد.