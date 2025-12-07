پخش زنده
استانهای آذربایجان غربی و گلستان نقش مهمی در پرورش، صید و صادرات انواع آبزیان در کشور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ یکی از مزیتهای اقتصادی مشترک و مهم استانهای آذربایجان غربی در شمال غرب و استان گلستان در شمال ایران پرورش و صید انواع ماهیان استخوانی و گونه های آبزی است، ظرفیتی که این استانها را به قطب مهم تولید و صادرات این ماده غذایی ارزشمند تبدیل کرده است.
در این دو استان صیادان برای بدست آوردن یک لقمه نان حلال در شش ماه از سال دل به دریا و رود خانه میزنند و زیر لب شکر خدا را بجا میآورند تا سفره دریا همیشه پر برکت و روزی شان پر رونق باشد.
نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ صیاد در این دو استان در صنعت آبزی پروری فعالیت میکنند.
استان گلستان بعنوان مرکز تولید و پرورش ماهیان خاوریاری و استان آذربایجان غربی در تولید و پرورش شاه میگوی دراز آب شیرین در رودخانه مرزی ارس پلدشت جایگاه ویژهای در صید و صادرات این گونههای ارزشمند در کشور دارند.
منصور لطفی مدیر شیلات استان آذربایجان غربی گفت: شاه میگوی دراز آب شیرین که از سد ارس صید میشود یک گونه با ارزش بالای غذایی و صادارتی است و عمده بازارهای هدف آن کشورهای اروپایی و آلمان است.
سالانه ۲۱ هزار تن انواع آبزیان در این دو استان صید؛ و به بازارهای داخلی و خارجی روانه میشود که سهم استان آذربایجان غربی از این صید ۲۰ هزار تن و سهم استان گلستان یک هزار تن است.
اسماعیل جباری مدیر کل شیلات استان گلستان گفت: امسال پیش بینی میکنیم بیش از هزار تن صید ماهیان استخوانی و خاویاری در دریای خزر صید شود.
صید انواع ماهیان استخوانی از منابع آبی تا اواخر فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.
