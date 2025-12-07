

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: در راستای ارتقای ایمنی در تردد جاده‌ای، حفظ محیط‌زیست از آلودگی، کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جاده‌ها کلیه وسایل نقلیه سنگین ملزم به داشتن برگه معاینه فنی خودرو هستند و از ابتدای امسال تاکنون ۴۳هزار و ۴۲۴خودرو‌های سنگین قبولی داشته‌اند.

مصطفی قدمی افزود: مازندران ۶ مرکز معاینه فنی دارد که در هشت ماهه امسال ۵۸ هزار و ۴۲۲ خودرو سنگین به این مراکز مراجعه کردند و از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۴خودرو سنگین موفق به اخذ معاینه فنی شده‌اند.

او ادامه داد: به منظور ارتقای ایمنی تردد جاده‌ای و کاهش میزان آلودگی هوا، این مراکز زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاسیس و راه اندازی شده‌اند تا به صورت مکانیزه و بدون دخالت کاربر، نسبت به کنترل فنی خودرو‌های سنگین اقدام و برای آن دسته از خودرو‌هایی که فاقد نقص فنی می‌باشند برگه معاینه فنی صادر شود.

قدمی افزود: علاوه بر بازدید‌های ظاهری شامل کیفیت آج لاستیک‌ها، شیشه‌ها و آینه‌ها، چراغ‌ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش نشانی، باک‌ها، درب‌ها و موارد ایمنی داخل خودرو، آزمون‌های مکانیزه شامل تست ترمز، لغزش جانبی چرخ‌ها، تست آلاینده‌ها، کیلومتر شمار و تست نور در این مراکز انجام می‌شود

معاون حمل و نقل استان گفت: با توجه به متصل بودن تمامی مراکز به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران نتایج حاصل از تست خودرو‌ها رصد شده و در صورت عدم وجود مشکل گواهی معاینه فنی صادر می‌شود

او افزود: با توجه به ارتباط سامانه معاینه فنی با سامانه صدور بارنامه و صورت وضعیت، خودرو‌هایی که فاقد معاینه فنی باشند، قادر به دریافت بارنامه جهت حمل بار و صورت وضعیت جهت نقل و انتقال مسافر در محور‌های مواصلاتی نخواهند بود.

قدمی ابراز امیدواری کرد با انجام صحیح معاینه فنی خودرو‌ها و کنترل سلامت فنی آنها گام موثری در افزایش ایمنی سفر‌های جاده‌ای و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برداشته شود.