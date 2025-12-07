به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند. تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت می‌کنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد. نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

جام ریاست فدراسیون جهانی (برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ - تیم‌های اول تا چهارم هر گروه برای رده‌های مختلف انتخاب می‌شوند.)

گروه الف:

کرواسی ۳۴ - ۲۵ اروگوئه

ایران ۲۰ - ۳۳ پاراگوئه

در تیم ایران فاطمه مریخ با به ثمر رساندن ۱۱ گل بهترین بازیکن تیم ایران بود.

تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد. تیم ایران در دیدار برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ (جام ریاست فدراسیون جهانی) ۹ - ۳۸ از تیم کرواسی شکست خورد.

برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:

پاراگوئه - کرواسی

ایران - اروگوئه (ساعت ۱۶ - سالن ماسپورت در شهر دن بوش)

تیم‌های کرواسی و پاراگوئه با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اروگوئه و ایران بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

گروه ب:

تیم‌های چین و کوبا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های قزاقستان و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

دور دوم گروهی: (در هر گروه ۶ تیم حضور دارند و تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. نتایج تیم‌های هم گروه در دور اول مجدد محاسبه شده است.)

گروه یک:

تیم‌های دانمارک با ۸ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم هستند و صعود کردند. تیم‌های رومانی با ۴، ژاپن با ۳، سوئیس با ۲ و سنگال بدون امتیاز در رده‌های سوم تا ششم جای گرفتند و همگی عملا حذف شدند.

سوئیس با ۲ و سنگال و ژاپن بدون امتیاز در رده‌های سوم تا ششم جای دارند.

گروه دو:

تیم آلمان با ۸ امتیاز صدرنشین است و صعود کرد و تیم صربستان با ۵ امتیاز در رده دوم قرار گرفت. تیم‌های اسپانیا و مونته نگرو با ۴ امتیاز سوم و چهارم هستند و تیم‌های فارو با ۳ و ایسلند بدون امتیاز در رده‌های پنجم و ششم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

گروه سه:

اتریش ۲۵ - ۲۷ تونس

آرژانتین ۱۷ - ۲۹ فرانسه

لهستان ۲۲ - ۳۳ هلند

تیم فرانسه و هلند با ۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های لهستان با ۴ و اتریش و تونس با ۲ و آرژانتین بدون امتیاز رده‌های سوم تا ششم قرار دارند و عملا حذف شدند.

گروه چهار:

تیم‌های نروژ و برزیل با ۸ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های سوئد و آنگولا با ۴ و چک و کره جنوبی بدون امتیاز سوم تا ششم هستند و عملا حذف شدند.

در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.

تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.

در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیم‌های مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شده‌اند.