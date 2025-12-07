هزار و ۷۲۵ قطعه زمین از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون در سیستان و بلوچستان در قالب قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت واگذار شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان: این اراضی در راستای اجرای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در جهت حمایت از خانواده‌ها و تقویت جمعیت جوان کشور به منظور ساخت مسکن برای متقاضیان واجد شرایط تخصیص یافته است.

مهدی پارسی افزود: در این راستا تاکنون ۱۵ هزار و ۹۵۳ نفر برای ثبت‌نام در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد ۲ هزار و ۷۴۴ نفر پس از بررسی‌های نهایی و تایید شرایط، واجد صلاحیت دریافت زمین شناخته شده‌اند که زمین برای مابقی واجدین شرایط تامین شده که بزودی واگذاری آغاز خواهد شد.

وی افزود: شهر‌های زابل، هامون، نیمروز، میرجاوه، قصرقند و فنوج در استان سیستان و بلوچستان مشمول طرح جوانی جمعیت می‌شوند.

دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: طبق آیین‌نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانواده‌هایی که از تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون) به بعد، فرزند سوم یا بیشترشان متولد شده و شرایط لازم را دارند، زمین یا واحد مسکونی تعلق خواهد گرفت.

متقاضیان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نحوه تخصیص اراضی می‌توانند به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.