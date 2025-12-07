پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۶ آذر را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- مخالفت عربی و اسلامی با تقسیم غزه
- وزیر امور خارجه: مصر بر نوار غزه حکومت نخواهد کرد
- آل ثانی (وزیر خارجه قطر): در برهه حساسی قرار داریم
- کارشناسان نسبت به طرحهایی برای تقسیم نوار غزه به مناطقی تحت کنترل اسرائیل و مناطقی تحت کنترل حماس هشدار میدهند
- نیویورک تایمز: استراتژی امنیت ملی ترامپ سود را هدف قرار داده است، نه دموکراسی را
روزنامه الشروق
- وزیر امور خارجه: طرح ترامپ، بازگشایی گذرگاه رفح را از هر دو جهت تصریح میکند
- السیسی خواستار بهبود وضعیت معلمان و افزایش تعداد مدارس ژاپنی در مصر به ۵۰۰ مدرسه شد
- ۷۹ غیرنظامی در حمله نیروهای پشتیبانی سریع به کردفان جنوبی کشته شدند
- مصر، قبله تلاوت قرآن؛ مسابقات بینالمللی قرآن با حضور ۷۰ کشور آغاز شد
- حملات هوایی سنگین رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه
- باراک: دولت آمریکا برای دستیابی به توافق با تهران آماده است؛ نماینده آمریکا: واشنگتن دو بار برای تغییر حکومت ایران تلاش کرد و به هیچ نتیجهای نرسید
روزنامه الیوم السابع
- رئیس جمهور با گروهی از کارشناسان آموزشی ژاپن دیدار و تأکید کرد: مصر مشتاق است از تجربیات آموزشی پیشرو در جهان بهرهمند شود
- هشت کشور عربی و اسلامی، مخالفت کامل خود را با تلاشها برای آواره کردن ساکنان غزه از سرزمینهایشان اعلام کردند
- میانجیها تایید میکنند که مذاکرات برای انتقال به مرحله دوم توافق در نوار غزه ادامه دارد
- مقاومت از راه هنر؛ جشنواره سینمای کودک غزه، با وجود ویرانیها، ایستادگی و ادامه پیدا میکند
- صندوق بینالمللی پول از چشمانداز اقتصادی روشن مصر تمجید کرد
- مصر از تمدید ماموریت آنروا به مدت ۳ سال استقبال کرد
- نیروهای پشتیبانی سریع مرتکب قتل عام ۴۳ کودک سودانی شدند
- تیم ملی مصر برای آمادهسازی خود جهت حضور در جام جهانی، درخواست برگزاری یک بازی دوستانه با آلمان یا اسپانیا را دارد
روزنامه الدستور
- سفیر آلمان: شرکتهای ما برای سرمایهگذاری در مصر رقابت میکنند و آمادهاند تا نقشی حیاتی در کنفرانس قاهره برای بازسازی غزه ایفا کنند
- وزیر امور خارجه: اجازه کوچاندن اجباری از طریق گذرگاه رفح را نخواهیم داد
- استراتژی جدید امنیت ملی ایالات متحده: پذیرش کشورهای خاورمیانه و رهبران آنها به همان شکلی که هستند
- فردا؛ رأی گیری در ۳۰ حوزه انتخابیه لغو شده در انتخابات پارلمانی در خارج از کشور آغاز میشود
- بریتانیا اخوان المسلمین را زیر نظر دارد؛ انتقاد آمریکاییها از امل کلونی به دلیل «اساسنامه گروه اخوان المسلمین
- تیم ملی مصر فرصت واقعی برای دستیابی به یک شاهکار تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶ دارد
روزنامه الوفد
- علیرغم وعده نخست وزیر؛ وضعیت عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس همچنان در هالهای از ابهام است
- گذرگاه رفح دروازهای برای آوارگی فلسطینیان نخواهد بود
- مصر به طرح صلح ترامپ پایبند است و نسبت به وضعیت خطرناک کرانه باختری هشدار میدهد
- سازمان همکاری اسلامی تلاشها برای آواره کردن مردم فلسطین را رد کرد
- ۳۱ میلیارد دلار برای درمان آسیبهای روانی سربازان رژیم صهیونیستی ناشی از جنگ غزه
- یک اهریمن مرا تسخیر کرده است؛ جنایات اشغالگران، عامل خودکشی یک افسر اسرائیلی است
- تهاجم صهیونیستها به جنوب سوریه، واشنگتن را سردرگم و الشرع را در نبرد برای احیای دولت شرمنده کرده است
عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامۀ حریت:
جایزۀ صلح فیفا به ترامپ به جای جایزۀ صلح نوبل
اعتراض جمعی به نحوۀ محاسبۀ نرخ تورم
یونان در برابر ترکیه مسلح میشود، موشک را اسراییل میدهد پولش را اروپا
روزنامه صباح:
خانوادهها باید کودکان خود را از دامهای دیجیتالی دور نگهدارند
اردوغان: تنش میان آمریکا و ونزوئلا باید هرچه سریعتر پایان یابد
نمایشگاه نسل کشی توسط اسراییل
روزنامۀ سوزجو:
تبعیض در اضافه حقوقها همچنان ادامه دارد
بازنشستگان در قلب آنکارا اعتراض خود را به زبان آوردند
اوزگور اوزل: فقر و گرسنگی را نمیپذیریم
روزنامۀ جمهوریت:
تجمع اعتراضی بازنشستگان در آنکارا
از کودکان کار محافظت کنیم
افغانستان و پاکستان درگیر شدند
روزنامۀ ترکیه:
کاهش سرعت زاد و ولد آینده مان را تحت تاثیر قرار خواهد داد
منابع امنیتی:آمریکا منطقه را ترک میکند
اردوغان برای رفع تنش میان ترامپ و مادورو دست بکار شد
روزنامۀ ینی شفق:
سوریه عملیات انجام میدهد، ما هم حمایت میکنیم
آمریکا از ترس چین به خانه اش باز میگردد
اسراییل نمایشگاه نسل کشی باز کرد
ترکیه از طریق هنگ کنگ وارد بازار چین خواهد شد
روزنامۀ قرار:
همه طرفداران احزاب سیاسی در اینکه امرار معاش دشوار شده است، اتفاق نظر دارند
صندوق داراییهای کشور نمیتواند خارج از نظارت مجلس قرار گیرد
از هر ۱۰ نفر ۸ نفر بیمه ندارند
نقشۀ ترامپ برای خروج از ناتو برملا شد
روزنامۀ آکشام:
اردوغان: مشکلات باید از طریق گفتوگو حل شوند
سفیر آمریکا در ترکیه: ۹۳ کودتا ترتیب دادیم ولی به دردی نخورد
نگذاریم کودکانمان در دنیای دیجیتال گم شوند
عناوین خبری روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی انیس:
- نقض آتشبس از سوی پاکستان، نیروهای افغانستان واکنش نشان دادند.
- رئیس جمهور روسیه: کشورهای منطقه با افغانستان تعامل کنند.
- معاون ریاست الوزرا: افغانستان خواستار تعامل با کشورهای جهان است.
روزنانه دولتی هیواد:
- هیئت افغانی در نشست اطلاعات و هماهنگی منطقهای آسیای مرکزی شرکت میکند.
- نگرانی عمیق تاجران پاکستانی از عدم دسترسی به بازارهای افغانستان.
- وزیر آموزش عالی افغانستان برای گسترش همکاریهای دانشگاهی به ایران سفر کرد.
بسایت روزنامه اطلاعات روز:
- یک فعال سیاسی در هرات به قتل رسید.
- انفجار مهمات منفجر نشده در ننگرهار جان سه نفر را گرفت.
- تنش میان طالبان و پاکستان، هزینه درمان در افغانستان حدود چهارده درصد افزایش یافته است.
- استرالیا با ایجاد یک چارچوب جدید چهار مقام ارشد طالبان را تحریم کرد.
وبسایت روزنامه هشت صبح:
- سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد از مراکز فرآوری مواد غذایی برای زنان حمایت میکند.
- تفنگداران ناشناس یک عضو طالبان را در قندهار کشتند.
- محسن زنگنه: در دو سال گذشته بیش از یک هزار شرکت و کارآفرین افغان ایران را ترک کردند.
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«داون نیوز»
- وزیر دارایی پاکستان: افزایش تجارت دوجانبه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در دستور کار دولت اسلام آباد است
- تعداد قربانیان سیل در اندونزی از ۹۰۰ کشته فراتر رفت
- وزیر دفاع پاکستان: اظهارات رهبر حزب تحریک انصاف علیه ارتش نشانه دشمنی با پاکستان است
- علامه راغب حسین نعیمی مجدد به عنوان رئیس شورای ایدئولوژیک اسلامی پاکستان انتخاب شد
«آج نیوز»
- ادامه نقض آتش بس در غزه توسط اسرائیل/ ۷ فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند
- عملیات ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان منجر به هلاکت ۵ تروریست شد
- موافقت نسبی حماس با کنترل امور غزه توسط دولت فن سالارها
- روسیه و هند تجارت سالانه را به ۱۰۰ میلیارد دلار میرسانند
«هم نیوز»
- حماس: در صورت پایان اشغالگری اسرائیل، حاضریم خلع سلاح شویم
- ۱۰۰ عضو یک گروه ممنوع الفعالیت در ایالت بلوچستان تسلیم و خلع سلاح شدند
- وزیر کشور پاکستان به انگلیس سفر کرد/ بازگردان چند فرد تحت تعقیب در دستور کار قرار دارد
- رئیس شورای علمای پاکستان: افغانستان باید جلوی تروریسم فزاینده فرامرزی این کشور به سمت پاکستان را بگیرد
عناوین روزنامههای انگلیس
ساندی تایمز:
به دیوید لمی اتهام زده شده که برای پیشبرد اصلاحات مربوط به هیئت منصفه، آمار پروندههای تجاوز را دستکاری کرده است.
ساندی تلگراف:
اتحادیه کارگری «یونایت» ممکن است بر اساس یک رأی تاریخی، از حزب کارگر جدا شود.
ساندی اکسپرس:
هشدار داده شده که بهدلیل محدودیتهای قوانین حقوق بشر، اخراج شماری از عناصر افراطی امکانپذیر نیست.
ساندی میرر:
گزارشها نشان میدهد تقلب در صندوقهای حمایتی دوران کرونا نزدیک به یازده میلیارد پوند به کشور زیان زده است.