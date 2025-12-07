تاثیر سامانه بارشی بتدریج از اوایل وقت فردا بصورت ابرناکی و بارش‌های پراکنده در مناطق شمال غرب و غرب خوزستان نشان می‌دهد و سپس با گسترش این سامانه از اواخر روز دوشنبه در اغلب نقاط استان شاهد تاثیرات آن خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تاثیر سامانه بارشی را بتدریج از اوایل وقت فردا بصورت ابرناکی و بارش‌های پراکنده در مناطق شمال غرب و غرب نشان می‌دهد و سپس با گسترش این سامانه از اواخر روز دوشنبه در اغلب نقاط استان شاهد تاثیرات آن خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود : طی فردا همچنان افزایش آلاینده در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان وجود دارد و بتدریج از اواسط وقت فردا از میزان آلاینده‌ها کاسته خواهد شد.

وی گفت : سامانه بارشی تا روز جمعه بر روی استان فعال است و سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد‌های متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط، کاهش دما و وقوع پدیه مه پس از بارندگی خواهد شد.

سبزه زاری افزود : اوج بارش‌ها در روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه می‌باشد که با توجه به شدت بارندگی، آبگرفتگی معابر شهری در اغلب نقاط استان، طغیان مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی دور از انتظار نیست.

در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۱.۲ و ایذه با دمای ۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۸.۱ و کمینه دمای ۱۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.