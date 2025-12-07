به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حوزه قضایی شهرستان خوی در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس پیشرو است. شعبه بخش ایواوغلی نقش مؤثری در این زمینه ایفا کرده و از ابتدای سال جاری نزدیک به پنجاه نفر مشمول مجازات‌های جایگزین حبس شده‌اند، که مجموع ارزش این اقدامات بیش از ده میلیارد ریال برآورد می‌شود.

قاضی میثم ملکی، رئیس شعبه بخش ایواوغلی، با تأکید بر اهمیت اجرای سریع عدالت و کاهش حبس غیرضروری گفت: در تازه‌ترین اقدام، یک پرونده مشمول مجازات جایگزین حبس شد که اعتبار اجرای آن حدود سه میلیارد ریال است. این اعتبار شامل ۳۵۰ بسته کاغذ آچهار و سه دستگاه پرینتر سه‌کاره می‌شود و به منظور تسهیل اجرای عدالت و جایگزینی حبس برای متهمان در اختیار شعبه قرار گرفته است.

این اقدامات در چارچوب سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش مراجعات به زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های جایگزین انجام می‌شود و به کاهش فشار بر زندان‌ها و ارتقای عدالت کیفری کمک می‌کند.

علی‌اکبر فتحعلی‌لو، رئیس آموزش و پرورش خوی، با اشاره به نتیجه مستقیم این اقدامات گفت: اجرای سیاست‌های جایگزین حبس نه تنها به کاهش جمعیت زندان‌ها کمک می‌کند، بلکه منابع صرفه‌جویی شده در قالب تأمین اقلام آموزشی مدارس بخش ایواوغلی هزینه می‌شود. این اقدام تأثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت آموزش و حمایت از دانش‌آموزان دارد.