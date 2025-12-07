همایش دوسالانه روحانیون بازنشسته نیرو‌های مسلح استان‌های قزوین، زنجان و البرز در قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این نشست، حجت‌الاسلام صفرعلی مرادی، مسئول واحد ویژه امور روحانیون دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، با اشاره به شرایط کنونی جامعه و تهدیدات موجود، بخشی از پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را مورد تحلیل قرار داد.

وی بند هفتم این پیام را مخاطب مستقیم روحانیت دانست و بر نقش روحانیون در ارتباط با مردم و تبیین رهنمود‌های رهبری تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان هم با اشاره به نقش مؤثر روحانیت اظهار داشت: ایمان عمیق مردم یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی ما در دفاع مقدس و دیگر فراز و نشیب‌ها بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری همچنین به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: پایداری مردم و روحانیت در این دوازده روز، تأثیری بسزا در موفقیت‌های ما داشته است.