برگزاری همایش دوسالانه روحانیون بازنشسته نیروهای مسلح در قزوین
همایش دوسالانه روحانیون بازنشسته نیروهای مسلح استانهای قزوین، زنجان و البرز در قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، در این نشست، حجتالاسلام صفرعلی مرادی، مسئول واحد ویژه امور روحانیون دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، با اشاره به شرایط کنونی جامعه و تهدیدات موجود، بخشی از پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را مورد تحلیل قرار داد.
وی بند هفتم این پیام را مخاطب مستقیم روحانیت دانست و بر نقش روحانیون در ارتباط با مردم و تبیین رهنمودهای رهبری تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در استان هم با اشاره به نقش مؤثر روحانیت اظهار داشت: ایمان عمیق مردم یکی از مهمترین عوامل پیروزی ما در دفاع مقدس و دیگر فراز و نشیبها بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری همچنین به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: پایداری مردم و روحانیت در این دوازده روز، تأثیری بسزا در موفقیتهای ما داشته است.