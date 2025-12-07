تحصیل ۷۰ هزار دانشجو در دانشگاههای استان یزد
هماکنون حدود ۷۰ هزار دانشجو در ۱۰ واحد اصلی دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی یزد در حال تحصیل هستند که نشان از ظرفیت بالای علمی و دانشگاهی استان یزد دارد.
مدیر کل دفتر امور سیاسی استانداری یزد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
به ترکیب دانشگاههای استان اشاره کرد و گفت: در دستهبندی دهگانه ما، دانشگاههای سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه علمی–کاربردی، ملی مهارت، فرهنگیان، علوم پزشکی، دانشگاه علوم قرآنی، شهید مطهری و دانشگاههای غیردولتی قرار میگیرند.
سالاری با بیان اینکه به طور کلی ۷۰ هزار دانشجو در در این ۱۰ واحد اصلی دانشگاهی در حال تحصیلند ادامه داد: مهمترین واحدهای دانشگاهی و تعداد دانشجویان آنها را چنین اعلام کرد:
دانشگاههای دولتی یزد، اردکان و میبد: حدود ۲۰ هزار دانشجو
دانشگاه آزاد (یزد، اردکان، میبد و رضوانشهر): حدود ۱۷ هزار دانشجو
دانشگاه علم و هنر: حدود ۹٬۴۰۰ دانشجو
ملی مهارت: حدود ۸٬۵۰۰ دانشجو
دانشگاه علوم پزشکی یزد: حدود ۷ هزار دانشجو
سایر واحدها نیز جمعاً حدود ۸ هزار دانشجو را پوشش میدهند.
به گفته مدیرکل سیاسی استانداری یزد، ۳۸ هزار دانشجوی دختر و ۳۲ هزار دانشجوی پسر در دانشگاههای استان تحصیل میکنند؛ موضوعی که حاکی از افزایش مشارکت تحصیلی دختران در سطح آموزش عالی است.
طبق اعلام سالاری: ۶۲ درصد دانشجویان استان بومی هستند.
وی همچنین به تعداد دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: بیش از هزار دانشجوی خارجی و بینالملل در دانشگاههای یزد مشغول تحصیلاند که این دانشجویان عمدتاً از عراق، افغانستان، پاکستان و فیلیپین هستند و بیشتر در دانشگاه یزد و علوم پزشکی حضور دارند.
سالاری بیان کرد: همچنین ترکیب مقاطع تحصیلی دانشجویان استان را ۶۰ درصد دوره کارشناسی،۲۵ درصد تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) و ۱۵ درصد کاردانی اعلام کرد.
وی گفت: ترکیب رشتهای دانشجویان براساس آمار ارائهشده، ۴۹ درصد علوم انسانی،۲۸ درصد مهندسی، ۱۰ درصد پزشکی، ۱۳ درصد علوم پایه، هنر و دامپزشکی است.
سالاری در پایان با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاهها در توسعه استان گفت: این اعداد نشان میدهد یزد نهتنها در حوزه صنعت و فرهنگ، بلکه در آموزش عالی نیز به یکی از قطبهای مهم کشور تبدیل شده است.