هم‌اکنون حدود ۷۰ هزار دانشجو در ۱۰ واحد اصلی دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی یزد در حال تحصیل هستند که نشان از ظرفیت بالای علمی و دانشگاهی استان یزد دارد.

مدیر کل دفتر امور سیاسی استانداری یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به ترکیب دانشگاه‌های استان اشاره کرد و گفت: در دسته‌بندی ده‌گانه ما، دانشگاه‌های سراسری، دانشگاه آزاد، پیام نور، دانشگاه علمی‌–کاربردی، ملی مهارت، فرهنگیان، علوم پزشکی، دانشگاه علوم قرآنی، شهید مطهری و دانشگاه‌های غیردولتی قرار می‌گیرند.

سالاری با بیان اینکه به طور کلی ۷۰ هزار دانشجو در در این ۱۰ واحد اصلی دانشگاهی در حال تحصیلند ادامه داد: مهم‌ترین واحد‌های دانشگاهی و تعداد دانشجویان آنها را چنین اعلام کرد:

دانشگاه‌های دولتی یزد، اردکان و میبد: حدود ۲۰ هزار دانشجو

دانشگاه آزاد (یزد، اردکان، میبد و رضوان‌شهر): حدود ۱۷ هزار دانشجو

دانشگاه علم و هنر: حدود ۹٬۴۰۰ دانشجو

ملی مهارت: حدود ۸٬۵۰۰ دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی یزد: حدود ۷ هزار دانشجو

سایر واحد‌ها نیز جمعاً حدود ۸ هزار دانشجو را پوشش می‌دهند.

به گفته مدیرکل سیاسی استانداری یزد، ۳۸ هزار دانشجوی دختر و ۳۲ هزار دانشجوی پسر در دانشگاه‌های استان تحصیل می‌کنند؛ موضوعی که حاکی از افزایش مشارکت تحصیلی دختران در سطح آموزش عالی است.

طبق اعلام سالاری: ۶۲ درصد دانشجویان استان بومی هستند.

وی همچنین به تعداد دانشجویان خارجی اشاره کرد و گفت: بیش از هزار دانشجوی خارجی و بین‌الملل در دانشگاه‌های یزد مشغول تحصیل‌اند که این دانشجویان عمدتاً از عراق، افغانستان، پاکستان و فیلیپین هستند و بیشتر در دانشگاه یزد و علوم پزشکی حضور دارند.

سالاری بیان کرد: همچنین ترکیب مقاطع تحصیلی دانشجویان استان را ۶۰ درصد دوره کارشناسی،۲۵ درصد تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) و ۱۵ درصد کاردانی اعلام کرد.

وی گفت: ترکیب رشته‌ای دانشجویان براساس آمار ارائه‌شده، ۴۹ درصد علوم انسانی،۲۸ درصد مهندسی، ۱۰ درصد پزشکی، ۱۳ درصد علوم پایه، هنر و دامپزشکی است.

سالاری در پایان با تأکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در توسعه استان گفت: این اعداد نشان می‌دهد یزد نه‌تنها در حوزه صنعت و فرهنگ، بلکه در آموزش عالی نیز به یکی از قطب‌های مهم کشور تبدیل شده است.