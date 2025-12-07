پخش زنده
امروز: -
نشست خبری نوزدهمین نشست خبری جشنواره سینماحقیقت با حضور محمد حمیدی مقدم دبیر این جشنواره در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد حمیدی مقدم در نوزدهمین نشست خبری جشنواره سینماحقیقت گفت: جشنواره سینما حقیقت در شدیدترین بحرانها واقعی بوده؛ ما نه برای مخاطب جنگیدیم و نه تلاشی برای دیده شدن بی انگیزه میکنیم، چون احساس میکنیم که جشنواره انگیزه و مولد درونی میخواهد که مخاطب خودش به تماشای جشنواره بیایید. جشنواره امسال نوید این را میدهد که ما وارد یک دوره تحولی خصوصا بعد از جنگ ۱۲ روزه شدیم آن هم با همه هجمههایی که به سمت ما چرخید.
وی افزود: بخش ایران در کنار دیگر بخشها امسال بخش ویژهای است. هرچند برخی فضاهای رسانهای ناامیدانه و مغرضانه نگاه میکنند که در زمان جنگ ۱۲ روزه هیچ دوربینی هیچ تصویری از جنگ ۱۲ روزه ثبت نکرده درحالیکه این انفاق افتاده، اما رسانهای نشده و مستندسازان دنبال شوآف نیستند. پس از شما دعوت میکنیم امسال به جشنواره بیایید و ببینید فیلمسازان با هر آنچه در توان داشتند امسال در جشنواره حاضر شدند.
حمیدی مقدم ادامه داد: برای فیلمهای بخش جنبی نیز فضایی فراهم خواهد شد تا در جشنواره به نمایش دربیایند. همچنین امسال چندین فیلم سیاسی داریم که در بخش نمایشهای ویژه اکران خواهند شد.
در این دوره از جشنواره ۲۳ مستند بلند در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده میروند.
همچنین ۳۱ مستند در بخش رقابتی «ایران» نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده میرود.
این گزارش تکمیل می شود...