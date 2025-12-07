پخش زنده
موضوع تنوع بخشی به سبد سوخت مصرفی در خودروهای سبک یکی از راهها برای تأمین امنیت انرژی و تعدیل مصرف سوخت در خودروها است و یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه هم روی آن تاکید شده و به تصویب رسیده، ایجاد تنوع در سبد سوختی به ویژه در حوزه حمل و نقل کشور است.
جزئیات بیشتر در گزارش جاسم ثمری