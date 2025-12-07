به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: با وقوع ۲ حادثه شکستگی لوله انتقال آب در بندر امام خمینی، نیرو‌های تلاشگر نوبت کاری صبح از همان دقایق اولیه به محل اعزام شدند تا نسبت به تعمیر و مرمت خط لوله پلی اتیلن ۶۳۰ میلیمتری و دو انشعاب ۲ اینچ پلی اتیلن در ۲۵۰ دستگاه اقدام کنند.



وی افزود: بعد از حفاری محل ترکیدگی، نیرو‌های اداره آبفا اقدام به رفع مشکل در اسرع وقت با کمترین تنش آبی این حادثه شدند.



تنگسیری ادامه داد: پس از انجام تعمیرات، روند توزیع آب به حالت عادی برگشت و مشکل مرتفع شد.



سرپرست اداره آبفا بندرامام خمینی می‌گوید: با توجه به هزینه‌های بسیار بالای تامین آب آشامیدنی و محدودیت‌های منابع آبی پایدار در منطقه، شایسته است شهروندان مدیریت صحیح مصرف آب و حذف مصارف غیرضروری را در برنامه روزمره خود قرار دهند.