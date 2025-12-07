به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: بامداد امروز گزارشی از آتش سوزی در شهرک صبای رشت به مرکز مخابره شد که ۱۱ آتش نشان و افسر ارشد به همراه ۳ خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی افزود: این آتش سوزی به سبب قرار گرفتن بخاری برقی روشن در مجاورت لباس و رختخواب ایجاد شده بود که با تلاش نیرو‌های آتش نشانی مهار شد.

وی به شهروندان توصیه کرد: رعایت دقیق اصول ایمنی و آتش‌نشانی در هنگام به‌کارگیری هرگونه لوازم گرمایشی، امری ضروری و حیاتی است.