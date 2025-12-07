پخش زنده
امروز: -
روز «۱۶ آذرماه» بهعنوان تاریخی مهم در تقویم اجتماعی و سیاسی ایران، به نمادی از هویت، استکبارستیزی و بیداری دانشجوی ایرانی تبدیل شدهاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دانشجویان بهعنوان پیشگامان تغییرات اجتماعی، به نمایندگی از نسل جوان وظیفه دارند در فرآیند رشد و توسعهی کشور مشارکت فعال داشته باشند.
امروز و به مناسبت روز دانشجو برنامههای متنوعی در استان کردستان اجرا شد.
به همین مناسبت در بخش خبری صبحدم امروز با دانشگاه فرهنگیان سنندج بهصورت زنده و مستقیم ارتباطی برقرار شد.