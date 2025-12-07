پخش زنده
قطعه شعر «قسم نامه» که در مرکز شعر و موسیقی صدا و سیما به صورت یک نماهنگ منتشر شده است، حاوی تجدید عهد دانشجویان امروز و دیروز در روز دانشجو است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این شعر که از سروده های محمد مهدی سیار است ، به موضوع روز دانشجو اشاره دارد .
قسم به آن سه قطره خون
به آن غروب لالهگون
در آتش گلولهبارانقسم
به آن سه آذرخشِتا همیشه شعلهوردر آسمان سرخ ایران !
نماهنگ این کار به خوانندگی «هادی حسن بیگی » ، موسیقی از « امیدرهبران » و کارگردانی آن نیز از طرف «مهران علوی » انجام شده است .
محمدمهدی سیار (متولد ۱ تیر ۱۳۶۲ در زاهدشهر) شاعر، ترانهسرا و مدرس دانشگاه است.
مجموعه شعر او «حقالسکوت» در سال ۱۳۸۹ برگزیدهٔ بیستونهمین دورهٔ جایزهٔ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات شد و یکی از برگزیدگان سومین دوره بخش جوان جشنواره بینالمللی شعر فجر نیز بوده است.