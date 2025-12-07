به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ علی اصغر غلام زاده گفت: مأموران پاسگاه انتظامی رباط قره بیل با هماهنگی قضایی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه متهم را شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه پس از بازرسی، یک تن چوب قاچاق جنگلی ممنوعه کشف و ضبط کنند، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ غلامزاده در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست ادامه داد: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هر گونه تعرض به محیط زیست مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.