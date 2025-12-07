پخش زنده
مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان از کشف یک نگار کَند الیمایی در شهرستان اندیکا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایوب سلطانی با اشاره به کشف یک نگار کَند الیمایی در شهرستان اندیکا، گفت: این نگارکند در بخش مرکزی این شهرستان و ارتفاعات کوه منار شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه نگارکند الیمایی از حیث محتوایی بیهمتا و بیبدیل است و نمونه مشابه آن در ایران وجود ندارد، افزود: نگارکرد مذکور از جنس صخرهای و در ابعاد ۷۰ در ۸۱ نبرد هرکول با مار هیدرا را به تصویر کشیده است.
مدیر پایگاه ملی منظر فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان ادامه داد: در این نگارکند هرکول در وسط قرار دارد و مارهیدرا سمت چپ هرکول و کائن ایلیمای در سمت چپ هرکول قرار گرفته است که این کاهن ناظر بر آداب و مناسک بوه است.
سلطانی با اشاره به اهمیت حفظ و نگهداری این نگارکند بیان کرد: فرسایش شدید سطح صخره و محو بخشی از نوشتهها، ضرورت بهکارگیری روشهای اسکن لیزر نسل جدید و تهیه مولاژ دقیق را دوچندان میکند.