به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنیاد ملی نخبگان، با هدف ارتقای توانمندی‌های پژوهشی و فناورانه دانش‌آموختگان برتر دوره‌های دکترای حرفه‌ای در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، تقویت جهش علمی و توسعه اثرگذاری آنان در تحقیقات حوزه علوم پزشکی و سلامت، شیوه‌نامه جدید طرح «دانا؛ درمانگران اثرگذار و نوآور ایران» در حوزه پزشکی را تصویب و ابلاغ کرد.

براساس این شیوه‌نامه ۲ شرط اصلی برای بهره‌مندی از این طرح در نظر گرفته شده است، نخست متقاضیان از دانش‌آموختگان دوره دکترای حرفه‌ای پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی باشند و سپس طرح نیروی انسانی خود را در یکی از مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت آغاز کرده و از شروع طرح آنان بیش از سه ماه نگذشته باشد.

لازم به ذکر است که سالانه دو فراخوان در بهار و پاییز اعلام خواهد شد، ثبت‌نام از طریق سامانه سینا به نشانی sina.bmn.ir انجام می‌شود ومدارک متقاضیان توسط معاونت سرآمدان و نخبگان بررسی شده و برگزیدگان بر اساس امتیازات اکتسابی از جدول ارزیابی رتبه بندی و انتخاب می‌شوند.

در این طرح، برگزیدگان موظف‌اند در طول دوره طرح نیروی انسانی، حداقل در یک پروژه تحقیقاتی اثرگذار در مراکز مصوب به‌عنوان مجری یا همکار اصلی فعالیت کنند، پس از ارائه و تأیید طرح پژوهشی، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریالی به برگزیده پرداخت می‌شود و همچنین دانش‌آموختگان برگزیده با انتشار دو مقاله پژوهشی اصیل مستخرج از پروژه تحقیقاتی خود در مجلات معتبر Q ۱ با نمایه‌های بین‌المللی (PubMed، Web of Science) به‌عنوان نویسنده اول یا مسئول که یکی از مقالات می‌تواند مقاله مروری سیستماتیک/ متاآنالیز Q ۱ باشد، می‌توانند به ازای هر مقاله چاپ‌شده، تا سقف یک میلیارد ریال حمایت نقدی دریافت کنند.

کمک‌هزینه شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی، تسهیلات وام خرید و ودیعه مسکن، هدیه ازدواج و تولد فرزند، امکان استفاده از معافیت یا تسهیلات نظام‌وظیفه نخبگان و بهره‌مندی از شبکه آزمایشگاهی و زیرساخت‌های پژوهشی کشور از دیگر تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای شرکت کنندگان در طرح دانا است.