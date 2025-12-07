به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام استاد خسروپناه به شرح ذیل است:



بسم الله الرحمن الرحیم

«یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»



سلام بر جویندگان طریق حقیقت و سلام بر ۱۶ آذر؛ روزی که در حافظه تاریخی این سرزمین، نه صرفاً یک برگ از تقویم، بلکه نماد عقلانیت انقلابی و غیرت دینی و ملی دانشگاه است. امروز که در سال ۱۴۰۴ و در نقطه تلاقی پایان یک دوران و آغاز فصلی نوین در حیات انقلاب اسلامی ایستاده‌ایم، بازخوانی هویت دانشجو و رسالت دانشگاه، از نان شب واجب‌تر است. دانشگاه در منظومه فکری انقلاب اسلامی، کارخانه صدور مدرک یا صرفاً آزمایشگاه تولید فناوری نیست؛ بلکه کانون جوشان تربیت انسان و عقل منفصل حکمرانی است که باید نبض تحولات فرهنگی و اجتماعی جامعه در دستان آن بزند.



فرزندان عزیزم و نخبگان آینده‌ساز؛ هویت دانشجوی تراز انقلاب، با آرمان‌خواهی، سیاست‌ورزی خردمندانه و دغدغه‌مندی فرهنگی گره خورده است. ما بر این باوریم که دانشگاه بدون شور و نشاط سیاسی و بدون حضور فعال تشکل‌های دانشجویی، فضایی تک‌بعدی و بی‌روح خواهد بود. تشکل‌های سیاسی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و انجمن‌های علمی، رگ‌های حیات‌بخش دانشگاه هستند که باید بستری برای تمرین گفتگو، نقد مصلحانه و مدارای سیاسی باشند. احیای واقعی کرسی‌های آزاداندیشی که همواره مورد تأکید رهبر حکیم انقلاب بوده است، نباید در حد شعار باقی بماند؛ بلکه باید به اتمسفر غالب دانشگاه تبدیل شود تا دانشجو بتواند در فضایی امن و عالمانه، مشقِ حکمرانی و اندیشه‌ورزی کند.



از سوی دیگر، غفلت از ساحت فرهنگی و تربیتی دانشگاه و تمرکز صرف بر آموزش حافظه‌محور، خطایی راهبردی است. اگر ما قله‌های هوش مصنوعی، کوانتوم و فناوری‌های نوظهور را فتح کنیم اما از فضیلت‌های اخلاقی، هویت ملی و مبانی حکمی و فلسفی غافل شویم، آن علم نه تنها نافع نخواهد بود، بلکه می‌تواند به ابزاری برای استعمار نوین بدل گردد. انتظار می‌رود شما عزیزان که افسران جنگ نرم و پیشران‌های علمی کشور هستید، فناوری را در ذیل فرهنگ و اخلاق تعریف کنید و اجازه ندهید که سیطره تکنیک، ساحت انسانیت و معنویت را در دانشگاه به حاشیه براند.



امروز که جهان در پیچ تاریخی نظم نوین قرار دارد و صدای مظلومیت انسان از غزه تا لبنان به گوش می‌رسد، رسالت دانشجو فراتر از مرزهای جغرافیایی است. ذات ۱۶ آذر با استکبارستیزی عجین شده است و دانشجوی بیدار نمی‌تواند نسبت به نسل‌کشی آشکار و آپارتاید علمی و سیاسی در جهان بی‌تفاوت باشد. وظیفه شما جهاد تبیین و امیدآفرینی است؛ باید دیده‌بان بیدار جامعه باشید که با بینش عمیق سیاسی، سره را از ناسره تشخیص دهید و در برابر جنگ‌های شناختی که هویت و امید ملت را نشانه رفته است، چون کوه استوار بایستید. بدانید که شورای عالی انقلاب فرهنگی خانه شماست و ما برای بازآرایی ساختارهای فرهنگی و علمی کشور، نیازمند ذهن خلاق، زبان گویا و نقدهای دلسوزانه شما هستیم.



اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و ادای احترام به مقام شامخ شهدای علم و فضیلت، از خداوند متعال برای یکایک شما عزیزان توفیق فهم عمیق، بصیرت نافذ و قدم‌های استوار در مسیر ساختن ایرانی سربلند و تمدن‌ساز را مسئلت دارم.

