سرپرست هیأت فوتبال حمیدیه گفت: داور جوان اهل شهرستان حمیدیه، پس از کسب مدرک درجه ۳ کمک داوری به جمع داوران کشوری پیوست و در کوبل‌های داوری کشوری مشغول به فعالیت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی عبیداوی اظهار کرد: سید باقر موسوی، داور جوان و با استعداد حمیدیه، پس از شرکت در کلاس داوری که از سوی هیأت فوتبال این شهرستان برگزار شد، توانست با کسب نمره عالی، مدرک درجه ۳ کمک داوری را دریافت کند.

وی افزود: با تلاش‌های کمیته داوری شهرستان این جوان اهل شهرستان حمیدیه به عنوان یکی از داوران منتخب در کوبل‌های داوری کشوری انتخاب شد.

عبیداوی بیان کرد: موسوی در همه دوره‌های داوری که در آن‌ها حضور داشت و با کسب نمره ۱۰۰ درصد ، توجه مسئولان داوری استان خوزستان را جلب کرد.

سرپرست هیأت فوتبال حمیدیه ادامه داد: این داور جوان پس از این موفقیت‌ها در کلاس داوری درجه ۲ که در بوشهر برگزار شد ،موفق به کسب نمره قبولی شد و در حال حاضر در کوبل‌های داوری کشوری مشغول به فعالیت است.

وی اضافه کرد: سید باقر موسوی از داوران مستعد شهرستان است که با تلاش و پشتکار خود توانسته به این موفقیت‌ها دست یابد. کمیته داوری شهرستان حمیدیه تمام تلاش خود را برای معرفی استعدادهای جوان به سطح استان و کشور به کار بسته است و امیدواریم این مسیر ادامه یابد.

عبیداوی در ادامه از رئیس اداره ورزش و جوانان و فرماندار شهرستان حمیدیه خواست تا با حمایت‌های مستمر از داوران جوان شهرستان، زمینه پیشرفت بیشتر و معرفی آن‌ها به عرصه‌های ملی را فراهم کنند.