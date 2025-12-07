به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری با اشاره به این که در قالب طرح حمایت از سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی استان، بسته‌های سرمایه گذاری برای ارائه به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی آماده شده است، گفت: در این زمینه ۷۰ طرح کلان سرمایه گذاری به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان آماده شده که تا به حال از این تعداد طرح، طرح‌هایی با ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کلنگ زنی شده و در دست اجراست.

وی با بیان این که برنامه‌های بخش کشاورزی استان بر مبنای افزایش تاب آوری به کم آبی متمرکز شده است افزود: در این راستا برنامه‌هایی از جمله توسعه گلخانه‌ها و تولید در محیط‌های کنترل شده، هوشمند سازی کشاورزی، استفاده از آبیاری‌های زیرسطحی و آبیاری‌های نوین، انتقال آب با لوله و سایر سیستم‌ها و سامانه‌هایی که بتواند مصرف آب را کاهش دهد در اولویت قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی نوین و دانش بنیان را مهمترین هدف جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عنوان و تصریح کرد: افزایش راندمان و بازدهی تولید و ارتقای کیفیت و تاب آوری محصولات و واحد‌های تولیدی در مقابله با کم آبی و تنش‌های محیطی از جمله مهمترین نتایج این موضوع است.

اصغری خاطرنشان کرد: برنامه‌های آموزشی و ترویجی برمبنای انتقال فناوری و علم و دانش به کشاورزان و تولیدکنندگان در حوزه‌های مختلف نیز در دست اجراست.

وی با بیان این که در حال حاضر ۶۱ هزار و ۵۷۰ هکتار طرج شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال‌غرب کشور دراستان در دست اجرا است، اظهارداشت: تا به حال بیش از ۵۰ درصد از این طرح‌ها به بهره برداری رسیده و یا در حال آماده شدن برای بهره برداری است و امیدواریم تا بهار سال آینده بقیه طرح‌ها هم به بهره‌برداری برسد.