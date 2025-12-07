دانشجویِ جوان ایرانی به پیشرفت و اعتلای کشور حساس است

دانشجویِ جوان ایرانی به پیشرفت و اعتلای کشور حساس است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه فرهنگیان مشهد دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: مبارزه دانشجویان ایرانی با دخالت آمریکا در امور ایران و غارت منابع کشورمان ۷۲ پیش یعنی ۲۵ سال قبل از انقلاب آغاز شد.

حجت الاسلام والمسلمین طلابیگی افزود: رابطه آمریکا با ایران، استقلال ایران را از بین می برد و این کشور چشم طمع به غارت منابع ایران داشت و دانشجویان ایران این دخالت ها را برنتافتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر جنگ ۱۲ روزه در گفتمان استکبارستیزی اظهار داشت: این جنگ باعث شد هزینه های گزاف دشمن برای آرایش خوی استکباری با نفاق رسانه ای از بین برود و همه مردم آشکارا دشمنی را لمس کنند.

رئیس بسیج دانشجویی استان خراسان رضوی هم در ارتباط تصویری، دانشجویان آزاده را مایه فخر و غرور برای ایران خواند.

نوروزی گفت: هر چند دانشگاه ها غرب ساخته هستند اما دانشجویِ جوان ایرانی به پیشرفت کشور و اعتلای ایران حساس است و در این زمینه نقش آفرینی می کند و دشمن به دنبال گرفتن این ویژگی از دانشجوی ایرانی است.

وی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه راهیان پیشرفت به وسعت دنیا بود، اظهار داشت: این جنگ حساس ترین و پیشرفته ترین جنگ تاریخ بین دو فناوری بومی ایران و فناوری غربی و بین دو کشور که مرز مشترک نداشتند، بود و حس غرور را در دانشجویان ایرانی برانگیخت.

نوروزی تصریح کرد: اینکه دانشجویان انتظار دارند که ایران نباید در جنگ با کشوری که از آخرین فناوری ناتو استفاده می کرد، آسیب می دید، از برکت قدرت انقلاب اسلامی است.

امیرحسین راک دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: هنوز روحیه مبارزه با استکبار و استعمار در رگ های دانشجویان ایرانی جاری است و تشکل های دانشجویی باید در زمینه گفتمان سازی مبارزه با استکبار اقدام کنند.