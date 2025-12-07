به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جلال یوسفی گفت: این طرح با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و به منظور افزایش بهره‌وری کشاورزی و حفظ پایداری تولید در زمین‌های دیم، آغــاز شده است. وی اظهار کرد: این طرح در سطح ۵ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم زرین‌آباد و سراب میمه دهلران، آغاز شده است.

یوسفی تشریح کرد: این طرح مجموعه‌ای از عملیات فنی؛ شامل: کشت حفاظتی، کشت در جهت عمود بر شیب اراضی و حفظ بقایای گیاهی را در بر می‌گیرد و به‌طور مستقیم به بهبود ساختار خاک، افزایش نفوذپذیری و کاهش فرسایش کمک می‌کند.

وی افزود: در چارچوب این طرح، تناوب زراعی هدفمند نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که محصولات متنوعی، همچون: گیاهان علوفه‌ای، روغنی و دارویی در کنار محصولات اصلی منطقه یعنی؛ گندم و جو کشت می‌شوند که علاوه بر پایداری تولید، موجب احیای زمین، افزایش مواد آلی خاک و کاهش فشار تک‌کشتی در اراضی دیم خواهد شد.

یوسفی تأکید کرد: با توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیت دسترسی به منابع آبی، اجرای مستمر چنین برنامه‌هایی و انتقال دانش روز به کشاورزان می‌تواند؛ روند مدیریت مزارع دیم را منظم‌تر کند و موجب بهره‌برداری بیشتر و بهتر از ظرفیت این اراضی شود.