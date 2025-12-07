پخش زنده
امروز: -
«ایرانجان» این بار به استان گلستان رسیده،تا فرصتی باشد برای دیدن زیباییهای بیانتها و مهماننوازی مردمی که دلشان به وسعت جنگلهای هیرکانی و مهربانیشان به لطافت نسیم خزریست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رویداد ملی ایران جان، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و گردشگری استانهای کشور در قاب شبکههای رسانه ملی است.
