«ایران‌جان» این بار به استان گلستان رسیده،تا فرصتی باشد برای دیدن زیبایی‌های بی‌انتها و مهمان‌نوازی مردمی که دلشان به وسعت جنگل‌های هیرکانی و مهربانی‌شان به لطافت نسیم خزری‌ست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رویداد ملی ایران جان، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و گردشگری استان‌های کشور در قاب شبکه‌های رسانه ملی است.

«ایران‌جان» این بار به استان گلستان رسیده،تا فرصتی باشد برای دیدن زیبایی‌های بی‌انتها و مهمان‌نوازی مردمی که دلشان به وسعت جنگل‌های هیرکانی و مهربانی‌شان به لطافت نسیم خزری‌ست.