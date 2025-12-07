رئیس سازمان اورژانس استان یزد: گرچه امسال کاهش ۴۰ درصدی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن داشته‌ایم، اما این قاتل خاموش تاکنون جان ۳ نفر را گرفته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر میر جلیلی گفت: از ابتدای مهرماه تا ۱۵ آذر امسال، ۱۲ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان ثبت شده که در این میان ۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۰ مورد مسمومیت و ۵ مورد فوتی بوده است.

میرجلیلی با اشاره به اینکه مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بوست و به همین دلیل «قاتل خاموش» نامیده می‌شود، ادامه داد: علائم این نوع مسمومیت شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و کاهش سطح هوشیاری است و در صورت تداوم تماس، خطر جدی برای جان افراد ایجاد می‌کند.

به گفته وی، عامل اصلی مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان یزد را استفاده از بخاری با دود کش نامناسب، اجاق گاز یا منقل، خودروی روشن و پیک نیک در چادر مسافرتی عنوان کرد و گفت: بیشترین موارد مسمومیت امسال مربوط به خودروی روشن در فضای بسته بوده است؛ به‌طوری‌که دو مورد از سه مرگ امسال در یزد ناشی از همین عامل بوده و یک مورد نیز به دلیل استفاده از بخاری دارای دودکش نامناسب رخ داده است.

او افزود: در سال‌های گذشته مواردی مانند استفاده از پیک‌نیک داخل چادر مسافرتی، اجاق گاز برای گرم‌کردن خانه و زغال در محیط بسته نیز باعث فوت شهروندان شده است.

رئیس اورژانس یزد مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری را نصب دودکش استاندارد، بازرسی سالانه وسایل گرمایشی، روشن نکردن خودرو در پارکینگ بسته و ترک فوری محیط هنگام بروز سردرد یا تهوع در فضای بسته عنوان کرد و گفت: خوشبختانه رعایت بیشتر مردم باعث شده امسال شاهد کاهش ۴۰ درصدی مسمومیت‌ها باشیم.