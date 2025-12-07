مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: پس از سال‌ها، استان البرز صاحب مخزن ایمن و استاندارد برای نگهداری اشیای تاریخی شد و امکان مرمت و ساماندهی حرفه‌ای آثار نیز در کنار آن فراهم آمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، نادر زینالی از راه‌اندازی مخزن ایمن برای نگهداری اشیای تاریخی این استان خبر داد و گفت: اداره‌کل میراث فرهنگی البرز مسئولیت دارد اشیای تاریخی را از منابع مختلف جمع‌آوری و حفاظت کند. این اشیا شامل موارد اهدایی مردم، یافته‌های کاوش‌های باستان‌شناسی در سطح استان و همچنین اشیایی است که از طریق دستگاه‌های قانونی از افرادی که در زمینه خرید و فروش غیرمجاز آثار تاریخی فعالیت می‌کنند ضبط شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: هر استانی موظف است یک فضای امن و استاندارد برای نگهداری اشیای تاریخی داشته باشد، اما متأسفانه البرز تاکنون چنین مکانی نداشت. نبود یک مخزن استاندارد باعث نگرانی‌های جدی درباره آسیب رسیدن به آثار تاریخی و از بین رفتن بخش مهمی از هویت فرهنگی استان شده بود.

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای حل این مشکل گفت: امسال توانستیم بودجه قابل توجهی برای ایجاد مخزن اختصاص دهیم. حدود سه میلیارد تومان برای طراحی، ساخت و تجهیز این فضا هزینه شد تا یک محیط امن و استاندارد برای نگهداری اشیای تاریخی فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز توضیح داد: در ساخت این مخزن تمام استاندارد‌های ایمنی و حفاظتی رعایت شده است. با توجه به طراحی دقیق و رعایت کامل اصول حفاظتی، با اطمینان بگویم که این مخزن اکنون یکی از امن‌ترین مخازن اشیای تاریخی در کشور است.

وی ادامه داد: پس از افتتاح این مخزن، اداره کل البرز قادر است تمامی اشیای تاریخی استان را در یک مکان متمرکز و حفاظت‌شده نگهداری کند. همچنین برنامه‌ریزی شده است که اشیایی که پیش‌تر در تهران نگهداری می‌شدند نیز به این مخزن منتقل شوند تا تمامی آثار تاریخی مرتبط با البرز تحت نظارت یکپارچه اداره کل قرار گیرند.

زینالی با اشاره به راه‌اندازی کارگاه مرمت اشیای تاریخی در کنار این مخزن افزود: این کارگاه در حال بازسازی و تجهیز است و به زودی فعالیت‌های مرمت، بازسازی و ساماندهی حرفه‌ای آثار تاریخی را آغاز خواهد کرد. این کارگاه علاوه بر حفاظت، ارزش علمی و پژوهشی آثار تاریخی استان را نیز افزایش خواهد داد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تاکید کرد: ایجاد مخزن و کارگاه مرمت اشیای تاریخی اقدامی راهبردی برای مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی استان است. با این پروژه، می‌توانیم تمامی اشیای تاریخی را شناسنامه‌دار و ثبت شده نگهداری کنیم و از هرگونه آسیب یا سرقت احتمالی جلوگیری کنیم. این اقدام زمینه‌ساز پژوهش‌های علمی و آموزشی گسترده در حوزه میراث فرهنگی استان نیز خواهد بود.