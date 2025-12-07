پخش زنده
امروز: -
در اجرای طرح ساماندهی ورودیهای ارومیه؛ جاده ارومیه – سلماس پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: در پی اجرای مصوبات ستاد مدیریت خاک و نخاله شهرستان و همزمان با روز جهانی خاک با شعار «خاکهای سالم برای شهرهای سالم»، عملیات گسترده پاکسازی، نخالهبرداری، نظافت محیطی و شستوشوی جداول در محور ارومیه – سلماس توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه اجرا شد.
مختار خانی با تأکید بر اهمیت ساماندهی ورودیهای شهری اظهار داشت: در این اقدام میدانی، تیمهای پاکبان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه با بهرهگیری از ماشینآلات و تجهیزات تخصصی نسبت به جمعآوری نخالههای رها شده، پاکسازی کامل حاشیه مسیر، شستوشوی جداول و بهسازی منظر ورودی این محور اقدام کردند.
این عملیات با هدف ارتقای زیبایی بصری و ایجاد چهرهای شایسته از شهر برای شهروندان و مسافران انجام شده است. خانی افزود: پاکسازی و ساماندهی ورودیهای شهر طبق برنامه زمانبندیشده در سایر مسیرها نیز ادامه خواهد یافت تا سیمای ارومیه همواره در وضعیت مطلوب و قابل قبول حفظ شود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، درخواست کرد از رهاسازی هرگونه نخاله ساختمانی در ورودیهای شهر خودداری کنند، چرا که این اقدام علاوه بر ایجاد نازیبایی، تخلف محسوب میشود.
وی تأکید کرد: شهروندان میتوانند نخالههای ساختمانی خود را صرفاً در ایستگاههای مجاز تخلیه تحویل دهند تا فرآیند مدیریت پسماند با نظم و کمترین مزاحمت انجام گیرد.