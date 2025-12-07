پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از آغاز اجرای پویش ملی «نان و سلامت» در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، شریفی با اشاره به جایگاه نان بهعنوان قوت غالب مردم ایران گفت: کیفیت نان مصرفی نقش مهمی در سلامت خانوادهها دارد و در این پویش، ضمن آموزش صحیح به نانوایان، فواید نان کامل و سالم برای پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از جمله فشارخون و دیابت به مردم معرفی میشود.
وی افزود: در شهر یزد نیز همایشهای آموزشی ویژهای برای ارتقای آگاهی عمومی درباره نحوه مصرف، نگهداری و انتخاب نان سالم برگزار خواهد شد و آموزشهای مستمر در واحدهای بهداشتی، بهویژه برای مادران، ادامه دارد.
در ادامه، نقیایی مدیر گروه تغذیه مرکز بهداشت استان یزد با تشریح ویژگیهای نان سالم اظهار داشت: نان سالم باید از آرد کامل و سبوسدار تهیه شود؛ چراکه سبوس موجود در آرد موجب کاهش جذب قند و چربی شده و برای بیماران دیابتی و افراد دارای فشارخون مفید است. وی تخمیر کامل خمیر و کاهش نمک نان را از دیگر شاخصهای مهم نان سالم برشمرد.
وی، تأکید کرد سبوسی که در نان استفاده میشود باید از همان آرد کارخانه باشد و افزودن سبوس بهصورت جداگانه در مرحله پخت اثر مشابهی ندارد. به گفته وی، تخمیر کامل و زمان مناسب استراحت خمیر باعث آزادسازی بیشتر مواد مغذی و جذب بهتر آنها در بدن میشود.