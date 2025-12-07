رئیس‌جمهور راه‌حل مشکلات کشور را وفاق و همدلی دانست و گفت: باید تفاوت‌ها را بپذیریم، نباید به همدیگر انگ بزنیم و همدیگر را مسخره کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴، همزمان با روز دانشجو در آیین گرامیداشت این مناسبت در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران، با قرائت آیاتی از قرآن کریم، اظهار داشت: بهتر نیست وقتی گفت‌و‌گو می‌کنیم و حرف می‌زنیم با مهربانی، منطق، دلیل و بدون تهمت زدن و کسی را محکوم کردن، حرفمان را بزنیم و انتقاد کنیم؛ با منطق گفت‌و‌گو کنیم، بدون اینکه به کسی توهینی کرده باشیم؟

رئیس جمهور با قرائت آیاتی دیگر از قرآن که بر پرهیز از مسخره کردن یکدیگر تاکید دارد، افزود: خداوند می‌فرماید همدیگر را مسخره نکنید، چه بسا معلوم شود آن دیگران بهتر از ما باشند. به یکدیگر طعنه نزنید، انگ نچسبانید و بعد از اینکه قبول کردید با هم باشید، دیگر همدیگر را این‌طور خراب نکنید؛ اگر از چنین کار‌هایی توبه نکنید، ظالم هستید.

آقای پزشکیان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان نیاز به عمل به این توصیه حضرت علی علیه‌السلام را داریم که بر خودشناسی تاکید دارد، تصریح کرد: اصول مدیریتی جدید نیز بر این موضوع تاکید دارد که ما خودمان را بشناسیم و دریابیم که چه فرصت‌ها و تهدید‌هایی پیش‌ رو داریم. همه شما می‌دانید که ۵۰ درصد مردم پای صندوق‌های رای نیامدند و ۵۰ درصد بقیه هم بخشی از آنان با اکراه پای صندوق‌های رای آمدند؛ باید صادقانه با هم گفت‌و‌گو کنیم.

رئیس جمهور ادامه داد: این روند باید پیام روشنی به ما بدهد، اینکه اگر ایران و کشورمان را می‌خواهیم، باید بدانیم و قبول کنیم که همه آن کسانی که آمدند و همه آن کسانی که به هر دلیلی نیامدند، متعلق به ایران ما هستند و همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمود، همه پای این ایران ایستادند؛ پس بهتر نیست که ما دیگران را اجنبی و خودمان را خودی حساب نکنیم؟

آقای پزشکیان گفت: آنچه در حقیقت می‌خواهم به شما بگویم، این است که هر کسی می‌تواند کاری کند، این گوی و این میدان؛ اگر فکر می‌کنید بنده نوعی، نمی‌توانم کاری کنم، نمی‌خواهد به من فحش بدهید، آن کسی که می‌تواند کار کند به میدان بیاید، بقیه هم کمک کنیم تا مشکل را رفع کنیم. شاید من این مشکل را ایجاد نکرده باشم، اما من هم در ایجاد این مشکلات مقصرم، برای اینکه از اول انقلاب در این جریانات بودم، چپ یا راست، بی‌تفاوت یا دغدغه‌مند، بالاخره من هم هستم، بودم و باید پاسخگو باشم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ناترازی برق، آب، محیط زیست، پول، فرهنگی و امثال آنها چیزی نیست که تازه به وجود آمده باشد، تصریح کرد: ناترازی بین حرف و عمل ما چیزی نیست که تازه به وجود آمده باشد؛ یک حرفی می‌زنیم، اما کار دیگری می‌کنیم، این ناترازی‌ها همچنان وجود دارند. خب راه حل چیست؟ راه همان وفاق و همدلی و پذیرفتن تفاوت‌هاست؛ انگ نچسباندن، مسخره نکردن، خودی و غیر خودی درست نکردن.

آقای پزشکیان با بیان اینکه به اعتقاد من این‌گونه نیست که کسانی که پای صندوق‌های رای نیامدند، بد بوده باشند، اظهار داشت: آنان حتما گلایه‌هایی داشتند و حتما حقی داشتند که ما نتوانستیم جواب آنان را روشن بدهیم؛ باید جواب بدهیم، اگر می‌خواهیم ایرانمان را حفظ کنیم. ما چه کردیم؟ نمی‌خواهم زیاد وارد آن بحث‌ها بشوم، اما ما در این مدتی که بودیم، چکار کردیم؟

رئیس جمهور در واکنش به اظهارات برخی دانشجویان، با بیان اینکه شما حرف زدید و من گوش کردم، حالا شما هم حرف‌های من را گوش کنید، افزود: شما می‌توانید سخنان من را بپذیرید یا نپذیرید، این جای دعوا ندارد. ما هم دانشجو بودیم و بالاخره بحث می‌کردیم، اما یاد گرفته بودیم، مانع حرف زدن یکدیگر نشویم. بالاخره دانشجو برای خودش نظر دارد، فوق آن، این است که شما نظر من را نپذیرید، یا من نظر دانشجویی را که اینجا حرف زد، نپذیزم، اما دلیل ندارد که مانع حرف زدن یکدیگر شویم یا نظر هم را مسخره کنیم.

آقای پزشکیان با تاکید بر اهمیت یادگیری تحمل نظر مخالف، مدارا در گفت‌و‌گو و پرهیز از توهین و تمسخر، تصریح کرد: یقین دارم همه کسانی که اینجا سخن گفتند، دلشان می‌خواهد مملکت درست شود، اما هر کس از دید خود، این را بیان می‌کند. من باید تلاش کنم تا جایی که ممکن است و تا جایی که از دستم برمی‌آید، دیدگاه‌های مختلف را در حد امکان اجرایی کنم، اما مشکلات به این راحتی قابل حل نیستند.

رئیس جمهور با اشاره به سخن یکی از سخنرانان درباره وعده دولت درباره نرخ بنزین، گفت: تاکید من در این زمینه بر اجرای عدالت بود؛ گفتم عدالت را پیاده می‌کنیم. ما الان ۴ میلیارد دلار بنزین در ازای لیتری ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۱۵۰۰ تومان به عده‌ای می‌فروشیم. از سوی دیگر ناچاریم معیشت اکثریتی از مردم را که خودرو ندارند و از بنزین ۱۵۰۰ تومانی بهره‌ای نمی‌برند نیز سامان دهیم، اما منابع مالی کافی برای آن نداریم؛ منابع ارزی ما محدود است.

آقای پزشکیان با اضافه کرد: اگر قرار باشد همچنان با این وضع منابع ارزی، بنزین گران بخریم و آن را ارزان به عده‌ای بدهیم و برای تامین کالا‌های اساسی ارز نداشته باشیم، این وضع قابل ادامه نیست. ارزی که صرف واردات بنزین می‌شود، متعلق به همه کسانی است که در این کشور زندگی می‌کنند، نه فقط عده‌ای که با سوزاندن بنزین ارزان از آن بهره‌مند می‌شوند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما حالا کاری نکردیم، فعلا گفتیم بنزین خودرو‌های دولتی، بنزین مناطق آزاد، خودرو‌های دولتی و خودرو‌هایی که تازه تحویل می‌شوند، ۵ هزار تومانی باشد. از این محل هم هیچ مبلغی نصیب دولت نمی‌شود.

آقای پزشکیان با بیان اینکه ارز را به سختی به دست می‌آوریم و برای تامین معیشت مردم نیز در سختی هستیم، اظهار داشت: در سال‌های گذشته بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی ارز تخصیص می‌یافت و الان ۸ میلیارد دلار؛ حالا باقی این نیاز باید از کجا تامین شود، بعد هم می‌گوییم باید مقاومت کنیم، که البته باید هم مقاومت کنیم؛ ما تسلیم نخواهیم شد. برای همه این‌ها راه وجود دارد و راه هم از مسیر کمک‌گرفتن از عالمان و دانشمندان و افراد تجربه شده و باتجربه عبور می‌کند، اما برای اینکه بتوانیم این راه را پیدا کنیم، اول باید بدانیم مشکل چیست و بعد برای مداخله‌ای که انجام می‌دهیم، به یک زبان و نگاه مشترک برسیم و بعد کمک کنیم این روند جلو برود، ضمن اینکه برای یک عده‌، ممکن است سخت باشد.

خبر تکمیل می‌شود...