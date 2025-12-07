پخش زنده
امروز: -
اهالی شهر فیروزه از کاهش کیفیت و افزایش کدورت آب آشامیدنی که از سد بار به این شهر انتقال مییابد، گلایهمند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با وجود صرف ۵۲ میلیارد تومان و دو بار افتتاح طرح انتقال آب از سد بار به فیروزه، مردم این شهر نه تنها از آب سالم بهرهای نبردهاند، بلکه این روزها آبی با کدورت بیشتر و کیفیتی کمتر از گذشته مینوشند.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان فیروزه در این باره گفت: ذخیره سد بار به زیر ۸۰۰ هزار مترمکعب رسیده و باعث افزایش کدورت و کاهش کیفیت آب شده است.
علیرضا فخار طبسی افزود: کاهش شدید حجم ذخیره سد بار، مستقیماً بر کیفیت آب خام ورودی تأثیر گذاشته و باعث افزایش کدورت و افت استانداردهای کیفی آب آشامیدنی شهر فیروزه شده است که در این خصوص از شهروندان فیروزهای عذرخواهی میکنم.
وی در بیان علت این بحران آبی، تأکید کرد: به دلیل کیفیت نامطلوب آب خروجی از تصفیه خانه این مسیر، انتقال آب از سد بار به فیروزه فعلاً از مدار آبرسانی خارج شده است.
این مسئول افزود: در شرایط کنونی، تأمین آب شرب شهر به چاههای آب زیرزمینی واگذار شده است.
طرح انتقال آب از سد بار به فیروزه دو بار با هزینه ۵۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.
هفته دولت امسال این طرح با حضور مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید، اما این اقدامات هیچگاه به آب سالم و گوارای وعده داده شده، تبدیل نشد.
این در حالی است که سد بار هم با کمبود حجم آب و کیفیت پایین مواجه است.